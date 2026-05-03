Alioune Ndao : « Le Président nous a tenu un discours va-t-en-guerre »

Au lendemain de la sortie du président Bassirou Diomaye Faye, le député Alioune Ndao a exprimé sa vive déception face au contenu de l’allocution présidentielle.

« Quelle déception ! Après avoir écouté le président Bassirou Diomaye Faye, je n’étais animé que par un seul sentiment : la déception », a-t-il déclaré. Pour le parlementaire, le chef de l’État aurait dû adopter une posture fédératrice, de nature à raffermir les liens entre le leader de Pastef, ses partisans et l’ensemble des Sénégalais.

« Nous qui croyions, naïvement, que le président Faye allait enfin nous tenir un discours de réconciliation avec le président Ousmane Sonko, le Pastef et le peuple sénégalais, nous avons eu droit, au contraire, à un discours va-t-en-guerre plein de contre-vérités. Nous avons tous été des témoins oculaires de l’histoire politique récente du Sénégal », a-t-il écrit sur sa page Facebook consulté par Seneweb.

Poursuivant sa critique, l’ancien procureur de la CREI ajoute : « Et en l’écoutant hier soir, nous avons eu l’impression qu’il était en train de déformer cette histoire politique à son profit personnel. Quel dommage. »