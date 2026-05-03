Grande interview : Fatou Cissé Goudiaby répond vivement à Diomaye

La sortie médiatique du président Bassirou Diomaye Faye continue de provoquer des remous au sein de la majorité. Lors d’un entretien de plus de deux heures accordé à trois journalistes sénégalais, dans la soirée du samedi 02 mai, le chef de l’État a exprimé ses inquiétudes quant à l’évolution du PASTEF, estimant que le parti « a pris une trajectoire qui risque de le perdre ». Il a également dénoncé une « personnification du Projet » autour de son Premier ministre, Ousmane Sonko.

Des propos qui n’ont pas tardé à susciter des réactions. Parmi elles, celle de la députée Fatou Cissé Goudiaby, membre du parti au pouvoir, qui s’est exprimée ce dimanche 03 mai via ses réseaux sociaux.

Dans une déclaration au ton ferme, la parlementaire a défendu le leadership d’Ousmane Sonko, affirmant que ce dernier « a assumé d’être le gardien de la révolution ». Elle ajoute que les militants du parti se positionnent comme « les gardiens du gardien », revendiquant ainsi une adhésion totale à ce qu’elle qualifie de personnification assumée du projet politique. « Un projet doit être incarné, sinon il reste une simple idée dans un tiroir », a-t-elle soutenu.

Poursuivant son intervention, Fatou Cissé Goudiaby a adopté un ton encore plus critique à l’endroit du chef de l’État. Elle dit voir dans cette sortie une forme de clarification, accusant Bassirou Diomaye Faye d’afficher un « mépris manifeste » envers le parti qui, selon elle, a contribué à son accession au pouvoir, ainsi qu’une certaine indifférence vis-à-vis d’Ousmane Sonko.

Dans un message sans concession, elle estime que les Sénégalais seraient davantage interpellés par l’attitude du président que par les critiques formulées à son encontre. Elle appelle par ailleurs les militants à rester mobilisés, malgré les tensions internes, et réaffirme l’objectif politique du parti.

La députée conclut en indiquant que le PASTEF demeure déterminé à poursuivre son agenda, avec en ligne de mire l’échéance présidentielle de 2029, pour laquelle le nom d’Ousmane Sonko est déjà avancé.