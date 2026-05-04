Sonko-Diomaye : Abdourahmane Diouf écarte toute idée de cohabitation politique

Depuis plusieurs mois, les observateurs relèvent des divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Ce dernier avait même évoqué une « cohabitation douce » pour qualifier la gestion conjointe du pays. Samedi soir, lors d’une longue interview télévisée, le chef de l’État a tenu à dissiper les inquiétudes, affirmant qu’« il ne peut y avoir de crise institutionnelle », rappelant qu’il dispose du pouvoir de mettre fin aux fonctions de son chef de gouvernement à tout moment.

Dans ce contexte, Abdourahmane Diouf, ministre de l’Environnement et de la Transition écologique et membre de la coalition présidentielle, s’est exprimé dans les colonnes de L’Observateur ce lundi. Pour lui, « il ne peut y avoir ni dualité ni cohabitation, qu’elle soit douce ou conflictuelle », insistant sur le fait que la légitimité issue du suffrage universel revient exclusivement au président de la République. Il souligne que la Constitution sénégalaise ne prévoit pas de dyarchie et que toute polémique sur ce terrain serait « malsaine et insidieuse ».

Le ministre a également rappelé que les 130 députés du Pastef, parti au pouvoir, sont censés soutenir le président Diomaye Faye. Toutefois, dans la pratique, ces parlementaires affichent une proximité avec Ousmane Sonko. Ils ont récemment voté une proposition de réforme du Code électoral, malgré les réserves de la coalition présidentielle, qui jugeait la démarche « précipitée » et sans urgence particulière.