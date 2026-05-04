Réplique coordonnée de Pastef…le « Projet » se rebelle contre son Président

Le divorce est-il acté au sommet de l’État ? Moins de vingt-quatre heures après l’entretien du Président Bassirou Diomaye Faye alertant sur les dérives de la « personnification » au sein de Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), la réplique du parti a été d’une virulence inédite. Des cadres aux ministres, en passant par les députés, les « patriotes » ont fait bloc pour défendre le leadership d’Ousmane Sonko.

Suite à l’entretien télévisé du président Bassirou Diomaye Faye ce samedi, où il a vertement critiqué la « personnification outrancière » du projet autour d’Ousmane Sonko, la riposte des cadres de Pastef ne s’est pas fait attendre. Ce dimanche, une salve de déclarations coordonnées a déferlé, révélant un fossé qui ne cesse de se creuser entre un Président soucieux de neutralité républicaine et un parti bien décidé à protéger son mentor.

Abass Fall a frontalement rejeté les mises en garde présidentielles sur le culte de la personnalité. Pour le maire de Dakar, la distinction entre l’idée et l’homme est un faux débat : « Cet homme incarne le projet : si c’est cela la personnification, alors le projet s’appelle Ousmane Sonko ». Une mise au point qui sonne comme un désaveu direct des velléités de dépersonnalisation prônées par le Chef de l’État.

Au-delà de la sémantique, c’est une véritable remise en question de la légitimité historique qui s’est opérée. En rappelant les onze mois d’incarcération d’Ousmane Sonko, Abass Fall a subtilement renvoyé le Président à sa condition de « choix par substitution ». Cette stratégie vise à rappeler que, si Bassirou Diomaye Faye occupe aujourd’hui le palais de l’Avenue Roume, il le doit exclusivement au sacrifice d’un homme et à la détermination d’une base qui refuse de voir son leader relégué au second plan.

Le malaise s’est intensifié avec l’intervention d’Alioune Ndao. L’ancien procureur n’a pas hésité à qualifier le discours présidentiel de « va-t-en-guerre » et de « tissu de contre-vérités ». Selon lui, le Président aurait tenté de réécrire l’histoire politique du Sénégal à son profit personnel, manquant ainsi l’occasion de jouer le rôle de fédérateur qu’attendait une famille politique en proie au doute.

Dans les rangs des députés, la radicalité semble gagner du terrain. Fatou Cissé Goudiaby a dénoncé un « mépris manifeste » du Chef de l’État envers la formation qui l’a porté au sommet. En revendiquant fièrement le statut de « gardienne du gardien de la révolution », elle a officialisé la résistance interne. Pour elle, la trajectoire est déjà tracée : l’agenda du parti reste focalisé sur l’échéance de 2029 avec Ousmane Sonko comme figure de proue, ignorant superbement les appels du Président à dépasser les individualités.

Même au sein du gouvernement, le ton se fait pressant, voire comminatoire. Le ministre de l’Énergie, Biram Souleye Diop, a publiquement exhorté le Chef de l’État à « revenir dans les rangs » du parti. En rappelant que « sans ce parti, il ne serait pas là », le ministre a brandi une mise en garde sur la fragilité d’un pouvoir qui s’isolerait de son socle militant. Cette injonction à intégrer l’agenda du Pastef dans l’emploi du temps présidentiel illustre la volonté du parti de placer l’exécutif sous surveillance.

Pourtant, au milieu de cette tempête, certaines voix tentent de maintenir un semblant de cohésion par le lyrisme. Mor Talla Guèye, alias Nit Doff, semble plaider pour la préservation du duo, tout en réaffirmant l’aura quasi messianique d’Ousmane Sonko. Tout en rejetant l’idée d’une ambition démesurée du Premier ministre, il souligne que son charisme a su fédérer des segments de la société que seul lui pouvait atteindre. Un plaidoyer qui, tout en voulant apaiser, confirme que pour la base, le « moteur » reste à la Primature.

Cette levée de boucliers collective dessine une nouvelle réalité politique : le Président Bassirou Diomaye Faye semble de plus en plus isolé au sein de sa propre famille. En voulant s’ériger en garant des principes fondateurs et en dénonçant les dérives du « messianisme », il s’est heurté à une structure partisane qui s’est mutée, au fil des épreuves, en un bloc monolithique dévoué à Ousmane Sonko. Le dialogue direct avec le peuple, tenté par le Président, a été perçu par les siens comme une trahison identitaire.

Cette riposte coordonnée marque un tournant dangereux pour la stabilité de la majorité. En opposant « l’authenticité de la délibération » voulue par le Président à « l’incarnation totale » exigée par les cadres, Pastef s’enfonce dans une crise de croissance inédite. Le fossé n’est plus seulement tactique, il est idéologique. Reste à savoir si le Chef de l’État saura maintenir son cap républicain face à une base qui lui rappelle, avec une insistance croissante, que le pouvoir ne lui appartient qu’à titre de prêt.

La rédaction de Xibaaru