Ismaïla Diallo transféré à Dakar pour des soupçons de terrorisme

Arrêté par la Brigade de recherches de Saint-Louis, Ismaïla Diallo a été discrètement conduit à Dakar sous forte escorte. Le suspect est poursuivi pour des accusations graves, notamment « association de malfaiteurs en lien avec une organisation terroriste » et « apologie du terrorisme ».

D’après le quotidien Libération, lors de son audition, Diallo a tenté de minimiser ses liens avec les mouvances radicales. Il a affirmé ne pas adhérer aux valeurs de l’Islam confrérique, tout en justifiant ses propos virulents à l’égard des guides religieux.

L’enquête a pris une tournure internationale après l’analyse de ses téléphones. Les gendarmes y ont découvert son appartenance à un groupe WhatsApp où il utilisait le pseudonyme « Abou Oussama Al Sénégal ». Les échanges retrouvés révèlent également des contacts avec des figures du djihadisme, dont le Français Fabien Clain, tristement connu pour avoir été la voix de propagande de Daesh.

Les perquisitions menées à son domicile ont permis de saisir un ouvrage décrivant des « méthodes de guerre », renforçant les soupçons des enquêteurs. Malgré ces éléments, Ismaïla Diallo maintient sa défense, assurant n’avoir « jamais commis d’acte terroriste ».