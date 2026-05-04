Porte-parole du gouvernement : Ousseynou Ly réagit

Par un message officiel publié ce lundi 04 mai 2026, Ousseynou Ly a annoncé que sa mission de « Ministre-conseiller porte-parole de la Présidence de la République prend fin ». Après deux années passées à cette station qu’il qualifie d’expérience « à la fois exaltante et enrichissante », il a tenu à exprimer toute sa gratitude au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour la confiance accordée.

Tout en remerciant ses collaborateurs, l’ancien porte-parole a tenu à clarifier sa position politique pour la suite. Il a martelé que son « engagement et sa fidélité au projet de transformation porté par PASTEF, sous le leadership du Président Sonko, restent intacts ». Pour lui, ce programme, qui « incarne l’espoir et l’ambition d’un Sénégal souverain, juste et prospère », continue d’être la « boussole qui guide notre action ».