Le « Mara milliardaire » cité dans une affaire de prostitution de mineur

Fin mars, Libération révélait que la Division des investigations criminelles (DIC) avait démantelé un vaste réseau présumé de prostitution masculine impliquant un mineur. L’affaire a éclaté à Touba après l’alerte d’un père de famille inquiet pour son fils de 16 ans, S. Ndao.

Lors de la Korité, ce père, intrigué par le comportement de son fils et un train de vie incompatible avec son statut d’élève, décide de fouiller son téléphone. La découverte est effroyable : des vidéos d’ébats sexuels avec des adultes et des messages explicites. Il remet alors l’adolescent au commissariat de Ndamatou, qui saisit immédiatement la DIC.

L’enquête a mis en évidence un mécanisme d’exploitation débuté en 2024. Lors de son audition, le mineur a déclaré avoir été approché lors d’un meeting politique au King Fahd Palace par un certain Adama Sène (actuellement en fuite). Ce dernier lui aurait promis des relations avec des individus fortunés, l’introduisant progressivement dans un réseau de prostitution tarifée destiné à une clientèle haut de gamme.

Dans son édition de ce lundi, Libération précise que le nom de A. Faye, alias le « Mara milliardaire », émerge parmi les principaux mis en cause. Selon les aveux de la victime, ce dernier venait le chercher nuitamment à Thiaroye à bord d’une BMW noire pour le conduire dans son appartement des Almadies. A. Faye l’aurait rencontré à six reprises, lui versant des montants respectifs de 50.000 F CFA 110.000, 70.000 , 120.000, 60.000 et 300.000, en plus de cadeaux de luxe comme un iPhone 12.

Des messages vocaux interceptés révèlent que Faye surnommait l’adolescent « Bébé ». Paradoxalement, relève la même source, A. Faye est celui qui avait fait emprisonner les influenceurs « 10 000 Problèmes » et Lamine Kangam, alors qu’ils tentaient de dénoncer ses activités.

Au total, précise le quotidien d’information, 15 personnes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, pédophilie, viols répétés sur mineur, actes contre nature et transmission volontaire du VIH. La DIC poursuit ses investigations afin d’identifier l’ensemble des clients de ce réseau sordide.