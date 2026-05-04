Mali : Assimi Goïta reprend les rênes militaires après la mort de Sadio Camara

Un tournant majeur s’opère au sommet de l’État malien. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, va désormais cumuler ses fonctions de président de la Transition avec celles de ministre de la Défense. Cette décision, officialisée par un décret lu ce lundi sur la télévision publique (ORTM), intervient pour pallier l’absence du général Sadio Camara, tué le 25 avril dernier.

Le général Camara, considéré comme l’un des piliers inébranlables du régime militaire en place, a péri lors d’attaques d’une ampleur sans précédent menées par des groupes jihadistes et des rebelles touareg. Ce séisme sécuritaire a plongé le Mali dans une période d’incertitude et de vive fébrilité, contraignant le chef de l’État à reprendre directement les rênes de l’appareil militaire.

Selon les termes du décret publié neuf jours après le décès de M. Camara, le président Goïta « assure désormais les fonctions de ministre de la Défense et des Anciens combattants ». En concentrant ainsi les pouvoirs régaliens, Assimi Goïta tente de stabiliser une situation sécuritaire jugée critique et de rassurer les rangs d’une armée malienne éprouvée par ces récentes offensives.

Source : AFP