Attaqué se tout bord…Diomaye entre le «marteau» du Pastef et «l’enclume» de l’opposition

Alors que l’exercice du pouvoir révèle ses premières lignes de fracture, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, semble paradoxalement fragilisé par son propre camp. Entre les critiques acerbes issues des rangs du Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), une opposition qui exploite méthodiquement chaque brèche, et une coalition « Diomaye Président » qui ne fait pas beaucoup de bruits, le président se retrouve à un tournant décisif.

Les couloirs de la Présidence de la République semblent aujourd’hui plus vastes et plus silencieux qu’auparavant pour Bassirou Diomaye Faye. Porté au pouvoir par une vague d’espoir sans précédent, le cinquième président du Sénégal est devenu la cible de son propre camp politique.

Au sein du Pastef, l’ambiance n’est plus à l’unanimisme des jours de combat. Des cadres de la première heure, autrefois compagnons de cellule ou de lutte, expriment désormais une frustration croissante. Ils reprochent au chef de l’État une certaine distance vis-à-vis de la base et une gestion jugée trop technocratique, s’éloignant des promesses de rupture radicale qui ont cimenté le mouvement.

Ces attaques internes ne sont plus de simples murmures de couloir ; elles s’étalent désormais sur la place publique. Des sorties médiatiques acerbes de certains « Patriotes » créent un climat de suspicion. Cette hostilité feutrée met Bassirou Diomaye Faye dans une situation très inconfortable.

Parallèlement, l’opposition, qui avait été sonnée par la victoire éclatante du duo Diomaye-Sonko, a repris du poil de la bête. Profitant de ces brèches béantes dans l’unité du pouvoir, elle pilonne sans relâche la figure présidentielle et son premier ministre. Chaque hésitation administrative ou retard dans les réformes est exploité comme une preuve d’une incapacité à gouverner, visant à isoler davantage l’homme fort du pays.

Les adversaires politiques ne ratent aucune occasion de tirer sur cette cible qui semble de plus en plus exposée politiquement. En pointant du doigt les contradictions entre les discours de la présidence et ceux de la primature, l’opposition cherche à accentuer l’image d’un Président déconnecté de sa propre majorité parlementaire et partisane.

Face à cette double pression, interne et externe, le Président Bassirou Diomaye Faye se retrouve dans une position inconfortable de vulnérabilité. La figure du chef de l’État, censée être le point d’équilibre de la nation, subit les assauts répétés de ceux-là mêmes qui devraient être ses premiers soutiens, laissant le champ libre à toutes les spéculations sur la solidité de son mandat.

C’est ici que la coalition « Diomaye Président » doit impérativement sortir de sa torpeur. Cette alliance de partis et de mouvements citoyens, qui a été le moteur de la victoire au premier tour, semble s’être évaporée une fois les portes des ministères franchies. Son absence sur le terrain de la défense politique et médiatique du Président est une faute stratégique majeure.

Il est temps pour cette coalition de comprendre que l’heure n’est plus à la contemplation mais à l’action défensive. Elle doit redevenir le bouclier naturel du Président, une garde prétorienne politique capable de parer les coups et de porter les messages de l’exécutif avec force et clarté. Sans un rempart solide, le Chef de l’État restera cette cible isolée que tout le monde se plaît à viser.

L’avenir du quinquennat dépendera de la capacité de ses alliés à faire bloc autour de lui. Si la coalition « Diomaye Président » ne se réveille pas pour protéger son leader contre les ambitions des uns et le cynisme des autres, le risque est de voir le projet de transformation systémique s’effondrer sous le poids des querelles de clocher.

La rédaction de Xibaaru