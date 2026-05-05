Réformes du code électoral : Takku Wallu Sénégal renonce à saisir le Conseil constitutionnel

Le groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a annoncé, ce mardi 6 mai 2026, sa décision de ne pas déposer de recours en inconstitutionnalité contre la loi récemment adoptée par la majorité, modifiant les articles L29 et suivants du code électoral.

Dans un communiqué signé par sa présidente, Aïssatou Tall Sall, le groupe explique avoir longuement débattu de la question et analysé le contexte politique actuel. La formation d’opposition souligne que la récente prise de position publique du président de la République, annonçant lui-même des mesures à venir sur les mêmes dispositions législatives, a pesé dans sa décision.

Takku Wallu Sénégal affirme vouloir éviter de s’immiscer dans les tensions internes qui agitent le parti au pouvoir et refuse de s’engager dans des querelles partisanes jugées contraires à l’intérêt supérieur du pays.

Le groupe parlementaire entend ainsi « laisser la majorité face à ses propres responsabilités et aux conséquences de ses initiatives législatives », tout en réaffirmant son rôle d’opposition constructive et de veille républicaine au sein de l’Assemblée nationale.