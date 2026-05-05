Ce que Pape Malick Ndour confie à ses visiteurs

Tout comme chez Farba Ngom, le domicile de Pape Malick Ndour ne désemplit pas. L’ancien ministre de la Jeunesse reçoit, lui aussi, un ballet incessant de soutiens, souvent les mêmes personnalités qui effectuent un crochet chez lui après avoir quitté son camarade de parti (Apr) et député-maire des Agnam.

Selon ses visiteurs, cités par Les Échos, le coordonnateur des cadres de l’Apr s’efforce de faire face. « Je suis innocent ; je n’ai pris aucun franc des Sénégalais », ne cesse-t-il de clamer pour rassurer ses partisans. Si ses proches soulignent qu’il n’a rien perdu de son savoir-vivre, ils admettent néanmoins que la situation est loin d’être gaie surtout après la décision de la Cour suprême ordonnant son placement sous mandat de dépôt dans le cadre de l’affaire Prodac.

L’ancien ministre est notamment visé par des allégations d’association de malfaiteurs, de détournement de fonds publics estimés à plus de 2 milliards de francs CFA, ainsi que de blanchiment de capitaux.