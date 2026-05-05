Thierno Bocoum dénonce la convocation du journaliste Pape Ngagne Ndiaye

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye a été convoqué, ce mardi 05 avril, dans les locaux de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar. Selon des informations concordantes, cette audition serait liée à des propos tenus par le professionnel des médias lors de l’émission « Faram Facce» diffusée sur la Télé Futurs Médias (TFM).

Lors de ce programme, Pape Ngagne Ndiaye avait publiquement affirmé que le placement sous mandat dépôt de l’ancien ministre Pape Malick Ndour serait lié à une intervention directe du Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans une publication sur ses réseaux sociaux, le président de Agir-Les-Leaders, Thierno Bocoum, a estimé que cette deuxième convocation du journaliste en l’espace de trois mois «relève, de manière préoccupante, les contradictions persistances au sein du régime incarné par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko». Il dénonce aussi une «multiplication des procédures qui, qu’on le veuille ou non, révèlent l’installation d’un climat d’intimidation visant des voix résolument libres dans leurs opinions».

L’opposant politique, repris par Pressafrik, a enfin appelé les autorités à «marquer un arrêt définitif face à toute tentative d’intimidation visant des citoyens dont la liberté de pensée et d’expression constitue un pilier fondamental de l’État de droit».