Cheikh Oumar Anne dément toute rencontre avec Diomaye

Le coordinateur général de la Nouvelle Responsabilité, Dr Cheikh Oumar Anne, a publié ce lundi 4 mai 2026 un communiqué dans lequel il dément formellement avoir rencontré le président Bassirou Diomaye Faye ou un membre de son régime.

« Je n’ai jamais rencontré Diomaye, ni aucun membre de son régime », affirme-t-il, précisant qu’il s’agit d’une position de principe, de conviction et de rigueur morale.

Dans ce texte, Cheikh Oumar Anne insiste sur son rôle d’opposant au régime actuel, qu’il entend combattre sur le terrain électoral. Il fixe comme objectif de battre la coalition présidentielle lors des élections territoriales de 2027 et de travailler à son départ en 2029.

Le responsable politique accuse le parti au pouvoir, PASTEF, de chercher à « amuser la galerie » en diffusant des contre-vérités à son sujet et à propos de sa formation. Il rejette toute idée d’alliance ou de compromission, affirmant que sa bataille est celle de la consolidation de l’opposition pour « sauver le Sénégal ».