Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition

Après une longue audition à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le journaliste Pape Ngagne Ndiaye est sorti libre après son face-à-face avec les enquêteurs.

Le présentateur de l’émission « Faram Facce » sur la TFM a été convoqué pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation. Sa convocation est liée à ses propos lors de sa dernière émission.

Le journaliste avait accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d’être derrière le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour.