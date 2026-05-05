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Pape Ngagne Ndiaye libre après son audition

Par Xibaaru
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Après une longue audition à la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, le journaliste Pape Ngagne Ndiaye est sorti libre après son face-à-face avec les enquêteurs.

Le présentateur de l’émission « Faram Facce » sur la TFM a été convoqué pour des faits de diffusion de fausses nouvelles et de diffamation. Sa convocation est liée à ses propos lors de sa dernière émission.

Le journaliste avait accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d’être derrière le placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour.

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