Affaires AEE Power et INTERMAQ : Les avocats de Saïdou Kane démontent les accusations

Depuis plusieurs semaines, l’homme d’affaires sénégalais Saïdou Kane se dit la cible d’attaques médiatiques qu’il qualifie de « répétitives et infondées ». Installé en Espagne, il affirme vouloir rétablir sa version des faits concernant les projets liés à AEE Power Sénégal, INTERMAQ et PASSANT, tout en rappelant que les litiges en cours relèvent des juridictions compétentes. C’est ainsi que ces avocats ont fait face à la presse ce mardi.

Dans leur déclaration, les robes noires mettent en avant son parcours entrepreneurial et ses investissements destinés à accompagner les politiques publiques au Sénégal, notamment dans l’électrification rurale, l’agriculture et l’équipement administratif. Ils soulignent que leur client a initié AEE Power Sénégal, société impliquée dans un vaste programme d’électrification de centaines de localités, financé grâce à un montage international incluant la banque Santander et des partenaires espagnols.

Selon eux, le projet, évalué à 140 millions d’euros, reposait sur des accords contractuels précisant la répartition des responsabilités entre les différentes entités. Ils affirment qu’après le versement d’une première tranche par les autorités sénégalaises, des tensions sont apparues avec le partenaire espagnol, lequel aurait progressivement pris ses distances avant de rompre unilatéralement le partenariat en juin 2024. Kane relie cette rupture à une campagne de dénigrement orchestrée contre lui.

Concernant INTERMAQ, ils insistent sur le fait que la société sénégalaise n’était pas titulaire du marché public en question, celui-ci ayant été signé par une entité espagnole. Ils assurent que M. Kane n’a jamais perçu de fonds publics, décrivant INTERMAQ Sénégal comme un simple prestataire logistique et technique. Pour PASSANT, ils précisent n’avoir qu’une participation minoritaire, sans rôle opérationnel, et affirme avoir contribué financièrement pour maintenir les activités et sauvegarder des emplois.

Dans l’ensemble, Saïdou Kane estime que les accusations dont il fait l’objet reposent sur une confusion entre les différentes structures et une mauvaise interprétation des responsabilités contractuelles. Il appelle à une distinction claire entre les rôles de chaque entité et réaffirme sa confiance dans les institutions judiciaires pour trancher les différends. Sa démarche, dit-il, vise uniquement à « rétablir la vérité » face à une controverse médiatique persistante.