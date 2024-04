La dixième (10ème) édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis est prévue du 4 mai au 10 juin 2024 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS) Ex IFAN de Saint-Louis du Sénégal.

L’Association Ndar Création, sous la houlette de son Président l’artiste plasticien Abdoukarim Fall, organise la dixième édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis du 4 mai au 10 juin 2024 au Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal (Ex IFAN de Saint-Louis). Cette édition portera sur la peinture, la photographie, la sculpture, la mosaïque, le design et l’art numérique.

Inscrite sur l’agenda national de la culture du Sénégal, la présente édition, après délibération du jury avec Monsieur Omar DIACK, Directeur Typics Arts Gallery, en sa qualité de Commissaire de l’exposition, a retenu la participation effective de Quarante-cinq (45) artistes, quatre-vingt-deux (82) œuvres, Quatre (04) Mentors Invités. Ainsi, la liste des régions et pays d’origine, et des artistes retenus est la suivante :

SAINT-LOUIS (12) :

Adama Mbow – Adjaratou Soce Ndour – Amadou Lamine Seck – Cheikh Sadibou Sy – Mouhamed Rassoul Mbengue – Moussa Samake – Aminata sall – Samba sart – Serigne Gueye – Alboury Fall – Maissa Fall – Abdou Karim Fall

DAKAR (05) :

El Hadji Thierno Vilane – Ibrahima Thiam – Latifa Pouye – Mame Bocar Diouf – Baba Ly

THIES (03) :

Aziz Ndiaye – Joseph Essamone Coly – Youssoupha Camara

ZIGUINCHOR (01)

Bana Sadio

LOUGA (01)

Bassirou Ndiaye

DIOURBEL (01)

Moulaye Nassar Diop

GAMBIE (01) :

Aji Ndumbe Jobe

MAURITANIE (01) :

Amy Sow

BURKINA FASSO (01) :

Leopold Segueda

ETATS-UNIS (18) :

Lamerol Gatewood – Perry Green – Lois Ingrum – Joseph LaMarque – Gundia Lock-Clay – Michael Marshall – Professeur Najjar Abdul-Musawwir – Cozetta Stokes pour l’artiste Pauline Nelson – Adrienne Patel – Marilyn Robinson – Bryon Rogers – Larry Clark pour l’artiste John Rozelle – Uruba Slaughter – Sheryl Smith pour l’Artiste Vernon Smith – Solomon Thurman J – Joy Wade – Billy Williams – Clayvon Ambrose Wesley, Artist.

FRANCE (01) :

Romain Hecquet

MENTORS INVITES :

Adama Sylla – Amadou Dede Ly – Louis Bassene – Daouda Ndiaye

Le vernissage de l’exposition d’arts plastiques est prévu le samedi 4 mai 2024 à 18h00 au CRDS de Saint-Louis.

NB/

Quatre (04) ateliers de formation aux arts plastiques, dessin, peinture, mosaïque, sculpture et une sensibilisation aux défis environnementaux auront lieu aux les 11 et 12 mai 2024 et les 25 et 26 mai 2024. Les workshops et des performances d’artistes sont prévus les 18 et 19 mai 2024.

L’exposition-restitution des ateliers et workshops est prévue du 15 juin au 30 juin 2024.

Association Ndar Création