Accidents routiers : Les parlementaires préconise l’instauration des permis à points

Le Réseau des Parlementaires pour la Promotion de la Sécurité routière (REPSER) constate avec regret le bilan macabre provisoire qui est estimé à 14 morts et plusieurs blessés, sur la route de Yamong à quelques kilomètres de Koungheul.

Le Réseau invite une fois de plus les usagers de la route, particulièrement les transporteurs, au respect strict des dispositions du code de la route.

Dans son communiqué, le réseau rappelle qu’en dépit du « développement et de la qualité du réseau routier et autoroutier », le Sénégal continue d’enregistrer des accidents tragiques. « En effet, entre 2017 et 2020, environ 3.000 morts ont été causés par les accidents de la circulation. Sur la période 2021-2022, 39.381 accidents routiers ont été recensés, occasionnant 1.200 décès », note le réseau des parlementaires pour la sécurité routière qui se souvient de Sikilo et de Sakal.

Le Réseau qui appelle « au sens des responsabilités et à la prudence pour faire des routes, des voies pour la vie, invite par la même occasion, le Gouvernement à appliquer les sanctions prévues dans le Code de la Route et à aller rapidement vers la mise en œuvre du dispositif de permis à point, en vue de réduire sensiblement le taux des accidents mortels. »

En outre, le Réseau s’incline devant la mémoire des victimes de l’accident sur la route nationale entre Yamong et Mbadianène, dans le département de Koungheul et présente, en cette douloureuse circonstance, ses sincères condoléances aux familles explorées, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.