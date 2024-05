Diomaye très mal entouré…un ministre et un DG causent problèmes

L’entourage du président de la République pose problème. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est très mal entouré. Ces camarades du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) commencent déjà à lui causer d’énormes difficultés. Pour un gouvernement de rupture, des personnes trop bavardes se donnent déjà en spectacle. Il s’agit d’un ministre et d’un directeur général nouvellement nommé par le régime en place.

S’il y’a quelqu’un qui a besoin d’être aidé, c’est bien Bassirou Diomaye Faye. Élu par plus de 54% des sénégalais, le chef de l’État doit mettre en œuvre le fameux PROJET du Pastef. Mais jusqu’à présent, ledit PROJET n’existe pas. Ce qui veut dire que les nouvelles autorités sont de vrais marchands d’illusions. Elles n’ont pas ce qu’il faut pour solutionner les problèmes du pays. Pour ne rien arranger, les personnes qui entourent le Président de la République commencent à lui causer d’énormes problèmes. Discret, Diomaye doit cheminer avec des compagnons très bavards pour des hommes d’Etat.

Certains ministres de Diomaye oublient qu’ils ne sont plus dans l’opposition. Il suffit de peu pour les voir ou les entendre dans des querelles de borne fontaine. Le dernier à s’être démarqué sur cette voie est Mabouba Diagne. Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage a sauté pour démentir une information donnée par un journal de la place. Dans son édition de ce lundi, le quotidien en question barre à sa une : « Paiement de la dette aux producteurs semenciers : Le Rendez-vous raté de Sonko ». Le journal est revenu plus en détail sur sur le paiement de la dette Semencière.

Pour démentir cette information, c’est le ministre en personne qui est sorti de sa zone de confort. Le même jour, il a fait deux sorties dans deux radios de la place. Et pourtant, un communiqué bien chiffré de son ministère aurait suffi. En lieu et place, c’est Mabouba Diagne qui a porté sa robe d’avocat pour défendre l’État. Le ministre pouvait tout bonnement laissé la place à l’équipe de communication de son ministère pour faire un démenti. D’ailleurs, le journal est revenu à la charge suite au démenti du ministre en question. Mabouba pouvait prendre exemple sur Diomaye.

L’autre bavard est directeur général. Nouvellement nommé pour s’occuper d’un secteur stratégique, son discours ne rassure pas. Il s’agit de Wally Diouf Bodian. Le nouveau DG du port s’est perdu dans ses explications. Au lieu de trouver comment remettre l’économie sénégalaise sur les rails, ce patriote traque les opposants milliardaires. «On ne peut pas gérer ce pays avec des dizaines d’opposants milliardaires qu’on laisse circuler librement», a-t-il déclaré alors qu’il prenait part à une soirée de gala de Pastef/Keur Massar.

Des propos qui ont outré plus d’un. Car personne ne sait ce qu’il veut dire clairement. Des milliardaires, ce pays en a toujours connu. Alors si les nouvelles autorités ne peuvent pas gouverner avec plusieurs opposants milliardaires, que propose Wally Diouf Bodian ? On espère qu’il ne compte pas faire comme Macky Sall. L’ancien chef de l’Etat avait réduit l’opposition à sa plus simple expression. Tous les opposants susceptibles de lui faire de l’ombre sont passés par la case prison.

Ces propos du nouveau directeur général n’ont pas leur place dans un gouvernement qui se dit de rupture. Wally Diouf Bodian ne le sait sans doute pas, mais ses propos sont d’une extrême gravité. Il menace directement l’opposition. Alors cette sortie ne doit pas tomber dans l’oreille d’un sourd.

Quoiqu’il en soit, les patriotes au pouvoir ont besoin de se familiariser avec les bases de la communication. Il ne se passe plus un seul jour sans que l’un d’eux ne fasse parler de lui. Ces erreurs fréquentes peuvent retomber sur le Président de la République. Bassirou Diomaye Faye doit faire comprendre à ses hommes qu’ils ne sont plus de simples opposants. Les sénégalais attendent d’eux des résultats et non qu’ils jouent aux bavards. Alors il est temps pour le nouveau régime de se mettre au travail.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru