Affaire des 1000 milliards : Senegaal Kese parle de «populisme» et «manipulation»

La demande de justice au sein de la population est extrêmement forte. Elle reflète une aspiration profonde à l’équité et à la transparence dans les institutions. Cependant, au lieu d’y répondre de manière adéquate, les autorités cherchent fallacieusement à exploiter cette quête légitime à des fins politiciennes.

Sous prétexte de répondre aux attentes populaires, elles détournent les revendications pour influencer l’opinion. Cette stratégie reste de la pure tromperie. Elle ne s’attaque pas aux racines des problèmes, mais affaiblit davantage la confiance des citoyens envers la parole des dirigeants.

Les nouvelles autorités excellent dans la manipulation, sans doute pour dissimuler leur incapacité à répondre promptement aux urgences et aux attentes légitimes des Sénégalais. Le modus operandi consiste à un lynchage médiatique de citoyens Sénégalais qui se voient jetés en pâture et définitivement condamnés par la rue, alors qu’aucune procédure judiciaire ne les concerne pour le moment.

La déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko indiquant avoir repéré un compte bancaire appartenant à un responsable de l’ancien régime contenant une somme de 1000 milliards francs CFA s’inscrit dans cet ordre. Alors que beaucoup de Sénégalais doutaient de la crédibilité de cette affirmation du Premier ministre, Monsieur El Malick Ndiaye, Ministres des infrastructures et des transports terrestres et aériens, a confirmé l’existence des faits évoqués et laissé entendre que le compte bancaire en question serait logé à l’étranger. Dans la foulée, il a promis que cet argent sera récupéré après les élections législatives quand la Haute Cour de justice sera installée.

Réagissant à cette promesse électoraliste et manipulatrice de la coalition PASTEF, le Premier ministre Abdoul Mbaye a invité les autorités à s’inscrire dans l’action maintenant que tous les pouvoirs leur ont été donnés par le peuple. En réponse à cette intervention du Premier ministre Abdoul Mbaye, le Ministre El Malick Ndiaye accuse ce dernier d’« ignorer qu’il faut une juridiction compétente pour récupérer ces fonds détournés ». À travers « juridiction compétente », Monsieur Ndiaye vise probablement la Haute Cour de justice qui est compétente pour juger le Président de la République et les ministres. Dans ce cas, le Ministre El Malick Ndiaye a tout faux.

Selon l’article 101, alinéa 2 de la Constitution, « le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions […]. Ils sont jugés devant la Haute Cour de justice ». Cette disposition montre que le privilège de juridiction dont bénéficient les ministres ici n’est valable que pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. Pour tous les actes commis hors de ce cadre, les ministres sont jugés par les juridictions de droit commun. Dans cette affaire sombre de compte bancaire contenant une somme de 1000 milliards francs CFA, il n’est pas nécessaire d’attendre l’installation de la Haute Cour de justice. Il faudrait d’abord déterminer si les faits présumés s’inscrivent dans l’exercice des fonctions ministérielles. Le Procureur de la République peut donc d’ores et déjà ouvrir une enquête sur cette affaire et dispose du pouvoir d’entendre toute personne impliquée.

Le discours consistant à dire que les autorités ne peuvent rien faire pour la reddition des comptes en l’absence de majorité parlementaire relève d’une manipulation pure et simple. La facilité avec laquelle les autorités étatiques émettent des discours contraires à la vérité est inquiétante. Les Sénégalais sont dès lors avertis : il nécessaire d’envoyer à l’Assemblée nationale une opposition sérieuse, crédible et républicaine. La Coalition SENEGAAL KESE vous y invite vivement.