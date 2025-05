CAN U20 : Les Lions éliminés !

Champion en titre, le Sénégal quitte la CAN U20 prématurément. Opposés au Nigeria en quart de finale, les Lionceaux ont été éliminés aux tirs au but (0-0, 3-2 tab) après un match intense et indécis. Cette défaite met fin à leur rêve de conserver leur couronne et les prive d’une cinquième qualification consécutive à la Coupe du Monde U20.

Avec cette élimination, le Sénégal rate les demi-finales de la compétition et le Mondial prévu du samedi 27 septembre au dimanche 19 octobre 2025 en Chili. Pire, les lionceaux ne défendront pas leur titre.