Toussaint Manga : «On ne peut pas analyser de façon simpliste le cas Azoura…»

On ne peut pas analyser de façon simpliste le cas AZOURA sur des faits d »injures publiques. Sa réaction est la conséquence d’ une cause. Et la justice doit d’abord se pencher sur la cause avant de s’attaquer à la conséquence .Parfois on oublie vite nous sénégalais.

■Quelqu’un qui fait emprisonner injustement des milliers de personnes.

■Quelqu’un à cause de qui des dizaines de jeunes innocents sont morts .

■Quelqu’un à cause de qui certains sont borgnes, manchots ou amputés .

La vraie question est que : Est ce que cette personne mérite d’être insultée ou mérite d’être acclamée?

Je ne cautionne pas les injures, mais pour bien juger le comportement de AZOURA il faut d’abord faire l’expérience carcérale pour comprendre que: » quiconque t ‘amène en prison n’ est pas loin de t’ôter la vie. »

■Personnellement je me suis réfugié dans la FOI en Dieu pour pouvoir tolèrer et pardonner. Mais Dieu seul sait que les idées noires que je mûrissais contre les bourreaux quand j’étais en prison étaient pires que des injures.

On ne peut pas semer la haine dans le cœur des gens et s’attendre à récolter le respect et les honneurs.

Le respect se mérite dans la vie.

TOUSSAINT MANGA