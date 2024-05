Diomaye passe le relais à Sonko…les délinquants fonciers en danger

Les nouvelles autorités sont embarrassées par le foncier. Le Président Bassirou Diomaye Diakhar voudrait tout faire rendre la terre à ses propriétaires légitimes. Malheureusement, il est dans l’incapacité d’y arriver. C’est Sonko, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité qui prend les commandes. Ce dernier a pris des décisions radicales pour réussir là où son boss a échoué. Un geste qui n’augure rien de bon pour les délinquants fonciers.

Qui pour désamorcer la bombe foncière ? Cette question, nombreux sont les sénégalais qui se la posent. Dans notre pays, des prédateurs fonciers se sont accaparés de plusieurs hectares. Une situation qui a mis Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans tous ses états. En visite à Mbour 4, il avait décidé de faire arrêter tous les travaux dans ce secteur. Il avait pris une décision similaire pour le littoral avant de revenir sur sa décision. Ce qui fait dire à certains observateurs que le président a échoué dans le dossier du foncier. Diomaye n’est pas allé jusqu’au bout.

Mais que les détenteurs de terrains litigieux ne dorment pas d’un sommeil profond. Le nouveau régime compte bien régler la question foncière. Le Premier ministre est venu en renfort. Ousmane Sonko a pris certaines mesures audacieuses. Il a émis un arrêté instituant une Commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du Domaine Public Maritime (DPM) dans la Région de Dakar. Ce, pour assurer la légalité et la conformité des titres délivrés et des occupations établies dans les zones concernées.

Par mesure conservatoire, l’arrêté dont Xibaaru tient une copie, ordonne la suspension de toutes les constructions et autres travaux sur les anciennes dépendances du Domaine Public Maritime dans la Région de Dakar pour une période de deux mois à compter de la date d’émission du décret. Ainsi, c’est le premier ministre qui tient les véritables solutions face aux problèmes fonciers. En prenant de tels décisions, l’ancien maire de Ziguinchor démontre également qu’il est le seul homme aux commandes. Ce même si les sénégalais ont voté pour Diomaye.

Si Ousmane Sonko se mêle des scandales fonciers, les sénégalais peuvent s’attendre à ce que les choses aillent très vite. Ousmane Sonko est connu comme étant un leader très radical. Pour montrer qu’il reste le maître du jeu, il va faire de ce dossier un exemple. Les travaux de la Commission mise sur pied vont donner des résultats plus que satisfaisants. Il va traquer tous les «pilleurs» de terre. Malheureusement, le premier ministre se retrouvera face aux mêmes problèmes que le président. Le patron de la primature se rendra très vite compte que les dignitaires de l’ancien ne sont pas les seuls prédateurs fonciers.

En fouillant, le premier ministre va tomber sur des scandales qui affecteront leur régime. Certains sénégalais accusent les agents des impôts et domaines de s’être taillés la part du lion sur le foncier. Certains de ses ministres aussi ne sont pas exempts de toute reproche. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, personne ne conteste l’audit foncier lancé par les nouvelles autorités. Tout le monde veut savoir les secrets que cache le nouveau régime. Au nom de la rupture, les patriotes doivent mettre sur la table toutes les conclusions issues de ce contrôle initié par Ousmane Sonko.

Et une chose est sûre, des têtes vont tomber. Des personnes seront épinglés et les nouvelles autorités ne pourront pas revenir sur leurs pas. Cette fois-ci, Ousmane Sonko et le président Diomaye sont obligés d’aller jusqu’au bout. Depuis leur élection, ils sont dans l’incapacité de rassurer les personnes qui ont voté pour eux. Pour se payer une conscience, ils sont obligés de sanctionner tous les fautifs. Une chose qui sera possible grâce au premier ministre. On a beau lui faire tous les reproches du monde, Sonko sait comment faire bouger les choses.

Mais cette fois-ci, ça ne sera pas uniquement un petit plan de com’. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sont plus dans le populisme à deux balles. Les sénégalais attendent d’eux qu’ils fassent plus que le régime de Macky Sall. Alors, ils ne doivent pas être protecteurs des délinquants fonciers. Avec Sonko, tous les délinquants fonciers sont en danger !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru