Macky Sall entame la liquidation de Amadou Ba dans l’APR…la mise à mort !

Macky Sall est un véritable parrain de la mafia politique. Il décide qui doit vivre et qui doit mourir politiquement dans l’APR. Il a liquidé son propre candidat lors de l’élection présidentielle. Et maintenant le voilà qui s’attèle à l’éliminer totalement dans son parti. Macky Sall cherche à effacer tout ce qui reste de Amadou Ba dans l’APR. Et pour ce faire, il a décidé de s’en prendre à tout. Ses amis, ses soutiens, sa base politique et même les grands soutiens du Fouta. Voici comment Macky Sall a entamé la mise à mort de…Amadou Ba.

Abdoulaye Wade connaît très bien Macky. Les mots qu’il a employés pour caractériser Macky Sall sont plus durs que ceux adressés à Idrissa Seck. Pourtant, Me Abdoulaye Wade avait raison de dire que Macky avait un sang « d’esclave ». Car Macky Sall est le seul chef de parti qui tue son candidat. Macky Sall trahit tous ceux qui l’ont aidé à accéder au pouvoir. Il a trahi toutes les personnes qui, contre vent et marées, l’avait toujours défendu, en premier Amadou Ba.

Après avoir fini de saboter la candidature de ce dernier lors de l’élection présidentielle, Macky a maintenant décidé de liquider Amadou Ba dans l’APR et dans les rangs de Benno Bokk Yaakaar. L’on se demande à quel jeu se livre Macky Sall ? Il cherche par tous les moyens à mettre à mort politiquement Amadou Ba à travers les actes qu’il est en train de poser. Macky Sall qui avait choisi Amadou Ba pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a décidé de l’élimination politique de ce dernier.

C’est lui Macky Sall qui a offert la victoire à l’élection présidentielle à Bassirou Diomaye Faye. Des responsables de son parti ont même avoué qu’après avoir choisi Amadou Ba, Macky Sall a retourné sa veste. Son ancien Conseiller spécial à la Présidence de la République a été le premier à vendre la mèche en indiquant que Macky Sall avait lâché complètement Amadou Ba, roulant même pour sa défaite à l’élection présidentielle. Ce qui a été confirmé récemment par l’ancien ministre Abdoulaye Saydou Sow qui n’a jamais fait dans la langue de bois.

Macky Sall joue en ce moment pour liquider définitivement Amadou Ba. Macky Sall a envoyé des émissaires dans toutes les instances pour demander la confirmation de leur loyauté envers lui. Il prépare déjà la guerre avec Amadou Ba. Macky Sall a mis ses « politiciens » pour miner les bases militantes de Amadou Ba aux Parcelles et dans tout Dakar. Et il compte envoyer des émissaires au Fouta.

Mais Farba Ngom, Cheikh Oumar Anne et Abdou Karim Sall ont refusé de plonger à son jeu. Macky n’a rien fait pour que Amadou Ba obtienne un bon score lors de l’élection présidentielle. Pourquoi donc, c’est lui qui doit décider de sa mise à l’écart sur le plan politique ? Macky Sall a quitté le Sénégal après sa passation de pouvoir avec Bassirou Diomaye Faye.

Tout donne l’impression qu’il a choisi de vivre hors du Sénégal après avoir choisi d’accepter d’être employé par Emmanuel Macron qui lui a confié les fonctions d’Envoyé spécial de Paris pour les peuples et la paix. Macky Sall s’est offert une villa au Maroc, et tout montre qu’il n’est pas près de revenir au Sénégal. Pourtant Macky tient à solder certains comptes.

Particulièrement avec Amadou Ba. Macky en veut véritablement à son ancien Premier ministre. Il a mis en route des politiciens qui vont sillonner les 14 régions du Sénégal pour leur demander de ne pas suivre Amadou Ba qui est rentré hier au Sénégal et qui s’apprête à lancer son parti politique. Amadou Ba va créer son parti et exercé son rôle de chef de l’opposition. Et ce que craint Macky Sall, c’est qu’Amadou Ba emporte une partie de l’APR dans son nouveau parti.

Macky joue cette fois-ci sa survie politique. Amadou Ba représente pour lui le danger qui risque de faire de l’APR, une coquille vide. C’est pour cela qu’il entreprend de l’effacer politiquement de la scène nationale. C’est maintenant que va avoir lieu le vrai combat entre Macky et Amadou Ba. Tout comme Idrissa Seck est parti avec une partie du PDS pour créer Rewmi et lui-même Macky est parti avec une partie du PDS pour créer l’APR, Amadou Ba créera son parti avec une partie de l’APR.

Amadou Ba a été le principal artisan du Plan Sénégal émergent (PSE) devenu une référence partout dans le monde et qu’on cite. Le PSE fait partie des grands bilans de Macky Sall. Macky Sall sait qu’Amadou Ba est le plus grand danger pour lui et pour son parti APR qu’il dirige comme un bien personnel. Et Macky n’échappera pas à la séparation de grands responsables politiques qui entraîne la division des partis politiques.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn