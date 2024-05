Macky Sall a vite quitté le Sénégal…Où se trouve son immense fortune ?

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et toutes les personnalités nommées entre le 02 avril et aujourd’hui, devront se soumettre à la loi sur la déclaration de Patrimoine. Déclarer au début mais…pas à la fin. L’ancien Président Macky Sall a déclaré ses biens lorsqu’il est arrivé au pouvoir. Et on pouvait compter les milliards « offerts » par Wade, les 35 voitures, l’appart de 300 m² à Houston (USA) et les autres biens immobiliers. Mais à son départ précipité, personne ne sait où sont les milliards accumulés par Macky Sall et combien s’élève sa fortune actuelle.

La déclaration de patrimoine au Sénégal ne sert à rien. On la fait quand on prend ses fonctions. Cependant, l’absence d’une mesure comparable en fin de mandat, qui permettrait de comparer directement le patrimoine au début et à la fin, met en évidence une lacune significative dans le dispositif actuel. Macky Sall avait une fortune estimée à plusieurs milliards quand il arrivait au pouvoir. Mais quand il est parti, personne ne sait ce qu’il a.

Mais Macky Sall a accumulé ses 8 milliards de fonds secrets par an pendant 12 ans. Cela fait déjà 96 milliards. En plus de ses biens antérieurs. Macky Sall est un homme très fortuné. Après avoir pris ses fonctions de Président de la République, dans sa déclaration de patrimoine, il disait outre les biens immobiliers et matériels, détenir des milliards FCFA. Il a quitté ses fonctions de Président de la République, sans avoir fait une autre déclaration de patrimoine pour que les Sénégalais puissent savoir sa fortune actuelle et si sa provenance est légale ou pas.

Mais aujourd’hui, où se trouvent les milliards de Macky Sall ? En France ? au Maroc ? aux Etats Unis ? On sait que Macky Sall a quitté le Sénégal. Il possède une villa traditionnelle de luxe appelée Riad au Maroc. Il vit au Maroc et travaille en France. Sa femme et ses enfants ne sont plus au Sénégal. Et son argent non plus n’est plus au Sénégal. L’argent de Macky Sall profite à un autre pays. Les milliards de Macky Sall l’ont suivi dans son déménagement à l’extérieur.

Les nouvelles autorités ont du pain sur la planche. Pour convaincre les Sénégalais qu’elles veulent instaurer effectivement la bonne gouvernance, il faut qu’une nouvelle loi redéfinissant la déclaration de patrimoine soit adoptée. Pour que toutes les autorités soumises à cette obligation, puissent faire leur déclaration à leurs prises de fonction mais aussi au moment de leur départ de leur fonction. Ce n’est que comme cela, qu’il y aura plus de transparence.

Ce n’est qu’ainsi que ce qui s’est passé avec Macky Sall ne se déroulera plus à l’avenir. Macky Sall est parti avec des milliards. Combien exactement ? Personne ne pourra le dire. Parce que tout simplement la manière dont on procède la déclaration de patrimoine présente des défaillances. L’ancien Président de la République est parti du Sénégal emportant avec lui des milliards FCFA. De l’argent qui va servir à d’autres pays. Car logé dans des banques en France et au Maroc.

Ce sont donc les banques en France et au Maroc qui vont profiter de toute la fortune de Macky Sall qu’il a pourtant acquise ici au Sénégal. Macky Sall n’a nullement l’intention de mener sa vie au Sénégal, ce n’est pas pour rien qu’il est parti avec sa femme et ses enfants. Déjà que lui s’est trouvé une nouvelle fonction en France. Il est désormais employé par l’Elysée pour occuper la fonction d’Envoyé spécial de Macron pour le Pacte de Paris pour les peuples et la paix (4P).

C’est dire que Macky Sall ne veut plus vivre au Sénégal. Sa fortune va être dépensée ailleurs qu’au Sénégal. Il a offert le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye rien que pour quitter le Sénégal et aller se la couler douce à l’extérieur. Entre ses fonctions d’Envoyé spécial des 4P qui lui feront sillonner le monde, il pourra aller à chaque fois qu’il aura du temps libre, aller danser au Maroc au son du Chaabi (musique traditionnelle marocaine).

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn