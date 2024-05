Diomaye a des problèmes avec le foncier…Ça chauffe sur lui !

A peine installé, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s’est attaqué à la bombe foncière. Le nouvel homme fort du pays veut rendre la terre à leur propriétaires. Mais cette tâche est loin d’être aussi simple que les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) le pensent. Leurs leaders sont rattrapés par les réalités de la politique. Désormais, le chef de l’Etat se retrouve devant des choix très critiques. Qu’importe la voie qu’il va suivre, ça ne sera pas sans conséquences.

Au Sénégal, le foncier a toujours été un véritable problème. Ces litiges prennent une tournure inquiétante si on en croit les dernières données fournies par la Direction générale de l’administration territoriale. Pas moins de 307 cas de conflits ont été recensés à l’échelle nationale, menaçant sérieusement la cohésion des communautés. La capitale sénégalaise est l’épicentre des conflits fonciers avec 58 cas recensées. Dans les régions, la situation est aussi alarmante. Thiès est une véritable poudrière. Suffisant pour que Diomaye prennent au sérieux cette question.

Le Président a d’abord commencé par arrêter les travaux tout le long du littoral. Loin de s’en arrêter là, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué une visite surprise à Mbour 4. Ce déplacement inattendu a été l’occasion pour le Chef de l’État de s’enquérir de la situation. Il s’est engagé «à suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et d’autres dans le même cas». Bassirou Diomaye Faye n’a pas manqué de dénoncer, «de graves distorsions à l’égalité et à l’équité entre les citoyens». Ce qui est loin de suffire pour régler ledit problème.

Si on croit une partie de la presse, les travaux sur la VDN ont repris. Les nouvelles autorités sont rattrapées par la réalité. Le foncier est une véritable bombe. Tous les régimes qui ont tenté de dénouer le problème l’ont payé au prix fort. L’ancien président Macky Sall n’a jamais réussi à solutionner ce problème. Ce, parce que ses hommes sont, le plus souvent, mêlés aux scandales. Les hommes de l’ancien régime ont un très gros appétit en matière de foncier. Le même syndrome guette le Président Diomaye et son premier ministre, Ousmane Sonko.

Quand Diomaye s’attaquait à la bombe foncière, il avait oublié que ses détracteurs ne le rateraient pas. Et faut dire que sa déclaration de patrimoine est un véritable handicap pour lui. A Mbour 4, Diomaye s’est offusqué de voir des citoyens «s’octroyer 13 hectares». Et pourtant dans sa déclaration de patrimoine, il déclare être détenteur «d’un terrain agricole de 4,3 hectares dans la commune de Sandiara depuis 2022». Des hectares qui font jaser. Beaucoup ne comprennent pas que l’homme qui lutte contre la spoliation foncière possède autant de terre pour lui tout seul.

En dehors de Diomaye, ses camarades du Syndicat des Agents des Impôts et Domaines (SAID) sont souvent cités dans les scandales fonciers. Voilà des personnes connues comme étant propriétaires de nombreux terrains. Même les noms de son actuel premier ministre et du ministre des transports sont cités dans l’affaire des terrains sur la bande des filaos. Ce qui place le chef de l’Etat dans une très mauvaise situation. Il ne peut plus arrêter cette traque des délinquants fonciers. Mais il ne peut pas non plus jeter en pâture ses hommes.

En français simple, le Président Bassirou Diomaye Faye peut décider de poursuivre l’audit du foncier. Et là, les cafards de certains de ses alliés risquent d’être exposés sur la place publique. Pour éviter cela, le commandant en chef peut mettre fin à cet audit du foncier. Ce qui ne sera pas sans conséquences. En agissant de la sorte, il va trahir ses Sénégalais qui ont placé des espoirs en lui. Car si le projet de Pastef a été voté, c’est pour qu’il soit en mesure d’apporter des solutions face aux problèmes urgents.

Mais au nom du «Jub, Jubbeul, Jubanti», le Président Bassirou Diomaye Faye doit aller jusqu’au bout de sa logique. Même si lui et ses hommes perdent leur capital foncier, il doit respecter la parole qu’il a donnée aux sénégalais. Les litiges et accaparement du foncier doivent être obligatoirement réglés. Les terres doivent être distribuées aux véritables ayant droit. Si Diomaye refuse de se faire embarquer par les prédateurs, il sera en mesure de régler ledit problème. Dans le cas contraire, il aura trahi ses électeurs.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru.sn