Macky Sall n’a rien perdu, il a toujours le pouvoir…Protocole, garde du corps, cortège et

La chute du pouvoir est dure à accepter. Quand vous quittez la présidence de la République, tout vous quitte. La haute sécurité du GIGN, le protocole, les conseillers et les courtisans, tout vous quitte. Vous êtes tout seul dans votre coin. C’est ce qui est arrivé à Léopold Sédar Senghor, à Abdou Diouf et à Abdoulaye Wade. Mais pas à Macky Sall. Le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye est toujours au pouvoir. Du moins, Macky Sall a quitté un pouvoir avec tout son protocole pour retrouver un autre pouvoir avec le protocole, les gardes du corps et son cortège.

Macky Sall n’est plus Président du Sénégal et il n’a aucun remord. Il n’a pas mal et il a l’air de quelqu’un qui n’a pas perdu quelque chose. D’habitude, quand on perd quelque chose, on se lamente. Mais Macky Sall n’a rien perdu. Il a quitté son poste de Président de la République avec tout son protocole pour retrouver un autre poste avec son protocole.

Sa nouvelle vie d’ancien Président de la République, il la mène toujours en conservant tous les privilèges d’un homme d’Etat. Macky Sall a quitté son travail pour exercer un autre travail. Donc il n’a pas connu un seul jour de chômage. Comme c’est le cas de tous ses collaborateurs au Sénégal qui sont actuellement au chômage.

Macky Sall travaille pour une présidence, l’Elysée. Il a un passeport diplomatique européen. Il a un protocole européen, un ordre de mission européen et un salaire européen. Macky Sall a tout le protocole de l’Elysée, des gardes du corps et une voiture de service. Macky Sall n’a pas perdu une seconde pour obtenir tous les privilèges qu’il avait lorsqu’il était au pouvoir.

Il a un véhicule de fonction à sa disposition, il a des gardes du corps qui l’accompagnent dans tous ses déplacements même les moindres, il sillonne le monde en avion avec un billet de première classe tout en obtenant toutes les attentions requises, et partout où il s’en va, il est reçu avec tous les honneurs. Même en quittant la présidence de la République, Macky Sall conserve tous les privilèges.

C’est pour cela que Macky a jeté son pouvoir dans la rue et le duo « Diomaye-Sonko » l’a ramassé parce qu’il savait qu’il avait un travail qui l’attendait à la sortie du Sénégal. Oui, Macky Sall est maintenant au service de l’Elysée qui l’emploie. Dans ses nouvelles fonctions, il dispose de tout le protocole requis pour un homme de son rang. Voilà pourquoi, il s’est empressé de quitter le Sénégal aussitôt après sa passation de service avec le Président Bassirou Diomaye Faye.

Macky Sall a cédé le pouvoir et vit actuellement loin du Sénégal. Il conserve tous les privilèges qu’il avait lorsqu’il était Président de la République du Sénégal. Il vit une vie de prince dans son Riad marocain sous haute sécurité. Voilà pourquoi, il s’est empressé de quitter le Sénégal laissant derrière lui tous ses collaborateurs qui lui ont été fidèles et loyaux. Avant de quitter le pouvoir, Macky Sall a trahi Amadou Ba qui était pourtant son candidat pour sa succession à la Présidence de la République.

Tout cela parce qu’il quittait la Présidence de la République avec l’assurance d’avoir obtenu de l’Elysée, un emploi d’Envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la paix (4P). Un titre qui lui permet de conserver un certain nombre de privilèges. Pour son « Daradje », Macky Sall a lâché tout le monde pour aller s’installer à l’étranger, entre la France et le Maroc. Macky Sall est parti en fuyant ses propres arrières.

Il ne s’est pas soucié de ce qui pourrait arriver à ses anciens collaborateurs. Qu’ils soient traduits en justice et jetés en prison, c’est le cadet des soucis de Macky Sall d’autant qu’il continue de mener une vie royale comme lorsqu’il était au pouvoir au Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn