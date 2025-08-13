Mali : Décès de l’ancien ministre Tiébilé Dramé

Tiébilé Dramé, ancien ministre des Affaires étrangères et leader du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), est décédé le 12 août 2025 à Paris, à l’âge de 70 ans, ont confirmé des sources proches de sa famille.

Né le 9 juin 1955 à Nioro-du-Sahel, il s’était illustré dès les années 1970 comme militant contre le régime de Moussa Traoré, ce qui lui valut plusieurs arrestations avant son exil en France et en Angleterre. Il y collabora avec Amnesty International, dénonçant les violations des droits humains en Afrique de l’Ouest.

De retour au Mali après la chute de Moussa Traoré en 1991, il devint un acteur clé de la transition démocratique et occupa plusieurs fonctions ministérielles, dont celle de ministre des Affaires étrangères (2019-2020). Tout au long de sa carrière, il défendit la démocratie, la bonne gouvernance, la réconciliation nationale et la lutte contre la corruption.

Son décès laisse un vide sur la scène politique malienne, mais son héritage en faveur des droits humains et des institutions démocratiques reste intact. Les funérailles devraient avoir lieu dans les prochains jours, en présence de personnalités nationales et internationales.