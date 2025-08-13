Du chemin de l’exil à la lumière du retour : L’exemple de Cheikh Ahmadou Bamba (Par Dr Moustapha Fall)

« J’ai pardonné à tous mes ennemis pour la Face de Dieu… Ô Dieu, fais de mon retour d’exil un facteur de félicité pour mon peuple et préserve-le de l’Enfer au Jour du Grand Rassemblement… Ô Dieu, tu m’as gratifié, au mois de Safar, de bienfaits qu’aucune acquisition, odyssée ou arme ne peut procurer… » — Khassida Ya Rahman Ya Rahim

Ces propos de Cheikh Ahmadou Bamba résument, pour l’essentiel, la profondeur de sa foi et tout le sens derrière la célébration de son départ en exil. Celui que l’on nomme Khadimou Rassoul — le Serviteur du Prophète (PSL) — eut à subir les phases les plus sombres de son exil pendant sept ans, de 1895 à 1902. De la violation de ses libertés individuelles aux exactions les plus inhumaines, en passant par le harcèlement et toutes sortes de violences physiques, verbales, psychologiques et institutionnelles, tout fut déployé pour l’intimider et le dissuader dans sa mission au service du triomphe de l’islam. Un arsenal de privations, destiné à le pousser à se parjurer, à renier sa foi en Dieu et son amour pour le Prophète Mohammed (PSL), fut également mis en œuvre. Malgré toutes ces formes de subjugation, en mer comme sur terre, Bamba sut porter haut le flambeau de l’islam.

Aujourd’hui, à l’occasion de la célébration de la 131ᵉ édition du Grand Magal, une question demeure incontournable : pourquoi Cheikh Ahmadou Bamba a-t-il choisi de commémorer le jour de son départ en exil, marqué par les épreuves et l’endurance, plutôt que le jour de son retour triomphal parmi les siens ? Quelles leçons d’humilité et de pardon le Sénégal doit-il en tirer pour mieux comprendre l’adversité ?

1-Le départ pour l’exil : un voyage intérieur

Le départ de Cheikh Ahmadou Bamba pour l’exil — ce voyage forcé — devient un cheminement spirituel où il s’achemine vers les épreuves pour aiguiser sa foi en Dieu. Au lieu de s’attarder sur l’humiliation ou la douleur que lui infligeaient ses ennemis, Bamba s’élève au-dessus de l’adversité en faisant de son exil un cheminement vers Dieu, un djihad intérieur (jihad an-nafs). Dans Assirou, par exemple, il glorifie Dieu, exprime son amour pour le Prophète Muhammad (PSL) et manifeste un détachement des choses matérielles. Ainsi, l’adversité devient un tremplin pour la purification de l’âme, la consolidation de sa foi et l’approfondissement de sa relation avec Dieu. En invitant ses disciples à célébrer son départ vers les épreuves plutôt que son retour triomphal, Bamba savait qu’à travers l’endurance face à l’adversité, l’Homme accède à l’Ineffable. Il convia d’ailleurs ses disciples les plus proches à célébrer ce départ. Ce verset coranique suivant rappelle l’importance de l’épreuve dans la transformation spirituelle :

« Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint : “Certes, nous sommes à Allâh et c’est à Lui que nous retournerons.” Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que Sa miséricorde ; et ceux-là sont les bien-guidés. » (Sourate Al-Baqara, v. 155-157)

En accord avec les directives divines, le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba devint pour lui une forme d’adoration, et son retour, une leçon universelle d’humilité et de pardon. Sa plume, trempée dans l’encre de la miséricorde prophétique, rejoignit l’esprit du sermon d’adieu du Prophète Mohammed (PSL) à Arafat, où ce dernier, malgré l’immensité de son œuvre, demanda à Dieu de témoigner qu’il avait transmis Son message :

« Que tous ceux qui m’écoutent transmettent ce message à d’autres, et ceux-là à d’autres encore ; et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m’écoutent directement. Sois témoin, ô Dieu, que j’ai transmis Ton message à Tes serviteurs. »

Le fait que le Prophète demande à ses communautés présentes de témoigner pour son compte sur l’accomplissement de la mission est à la fois un grand aveu d’humilité et la volonté manifeste de faire valoir son argumentation le Jour du Jugement, où toute âme rendra compte des actes ou missions qui lui auront été assignés. Ainsi en fidèle serviteur du Prophète Mohammed, Bamba ne pouvait-il qu’imiter et perpétuer ces actes d’humilité et de pardon dans sa décision de célébrer son départ vers les épreuves au lieu de son triomphe. Et pourquoi des serviteurs aussi éminents du Prophète, même au sommet de leur succès, minimisent-ils leurs triomphes et tremblent-ils sous le poids de leurs bonnes œuvres ?

Sans doute savent-ils ce que nous oublions trop souvent: l’ego est un ennemi dangereux qui peut se glisser dans les détails de nos bonnes actions et nous faire croire à une supériorité illusoire — par l’origine, la richesse, la fonction, le statut social ou le pouvoir éphémère.

2- Les leçons d’humilité et de pardon pour comprendre l’adversité

En pardonnant à ceux qui l’ont captif, Bamba avait une compréhension plus haute de la notion d’adversité. Selon lui, toute adversité est une occasion de cheminement spirituel, mais aussi un tremplin par lequel on s’élève pour atteindre des niveaux insoupçonnés de spiritualité, dans une tentative perpétuelle de vivre dans l’Ineffable. Ainsi, ses véritables adversaires n’étaient pas ceux qui l’avaient forcé à l’exil, car il comprenait que ces derniers agissaient sous le décret divin, rappelant ainsi ce verset coranique qui transcende le temps et l’espace :

« Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu’Allah a prescrit pour nous. Il est notre Protecteur. C’est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » (Sourate At-Tawbah, v. 51)

En plaçant toute sa foi et sa confiance en Allah, rien ne pouvait détruire Bamba. Sa foi et sa confiance en Dieu étaient sincères. Il comprenait que nul ne pouvait lui infliger un mal sans la permission divine. Cette sincérité et cette fermeté dans la foi sont l’une des grandes leçons que les serviteurs de Dieu de la trempe de Cheikhoul Khadim nous ont léguées.

Alors que nous célébrons aujourd’hui, mercredi 13 août 2025, la 131ᵉ édition du Grand Magal, le Sénégal traverse un contexte tumultueux marqué par une crise des valeurs. — où l’associationnisme supplante de plus en plus l’adoration exclusive de Dieu — où l’on place des hommes, des djinns, ou des objets matériels entre Dieu et nous-mêmes — où le culte de l’argent rivalise avec le culte de la personnalité — où les faux marabouts, féticheurs et vendeurs d’illusions s’enrichissent à coups de millions en prétendant guérir ou propulser quelqu’un-e au sommet — où la communication verticale avec Allah est parasitée par le vacarme horizontal de la recherche effrénée d’argent qui définit la plupart des rapports humains — où des réseaux inquiétants de maraboutage détruisent des mariages, montent des familles les unes contre les autres, ou créent des tensions menant au deuil — la logique de la célébration du départ éprouvant et du retour triomphal commanderait, pour chaque mouride, et par ricochet, pour chaque Sénégalais et Sénégalaise, qu’après avoir effectué le voyage physique vers Touba, on entreprenne ce voyage intérieur vers soi, pour une véritable transformation spirituelle.

Au-delà de la dimension festive de cette célébration, Cheikhoul Khadim aurait certainement placé cette commémoration sous le signe de l’adoration exclusive du Seigneur des mondes. Il aurait rappelé que ce jour est avant tout une invitation au voyage intérieur — un retour de soi vers soi — pour dompter la part bestiale enfouie en l’Homme, qui l’empêche souvent de s’élever vers l’Ineffable.

Bon Magal !

Dr Moustapha Fall

Enseignant-chercheur, Département de Langues Étrangères Appliquées

Université Gaston Berger – Saint-Louis, Sénégal