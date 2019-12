11 ans de l’APR…11 audaces de Macky Sall

11ème anniversaire de l’ALLIANCE POUR LA RÉPUBLIQUE…11 audaces d’un homme d’Etat Par Mamadou Ndione DG du COSEC

Le prétexte du 11ème anniversaire de notre parti « Alliance Pour la République » me donne l’occasion d’insister sur 11 audaces non exhaustives du Président Macky Sall qui a fini en sept ans de placer notre pays sur les rampes de l’Émergence.

1▪︎ Le Président Macky a su gérer sans tambours ni trompettes la crise dans la partie Sud du pays. Il a été le principal artisan de la résolution pacifique et humaniste de la crise en Gambie. Il a su gérer avec intelligence les accords justes et équitables pour le partage des ressources gazières avec la Mauritanie. Il a renforcé le rayonnement diplomatique et la position sécuritaire stratégique du Sénégal.

2▪︎ Le Président Macky a osé bâtir Diamniadio avec son parc industriel, ses sphères ministérielles, son Dakar Arena et ses immeubles à usage d’habitation et de bureaux. Il a osé ériger à Diamniadio la gare des gros porteurs, le parc des expositions et le marché d’intérêt national. En plus de Dakar Arena, de l’arène nationale de Pikine et des stades régionaux, il a osé l’ambition du stade olympique de Diamniadio ! Il a osé et le CIO a choisi le Sénégal pour abriter pour la première fois en Afrique les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2022.

3▪︎ Le Président Macky qui a trouvé 32 km a osé construire les 189 km d’autoroutes dont Ila Touba et il est en train d’y ajouter d’autres dont les 125 km de Mbour-Fatick-Kaolack sans compter la dorsale VDN-Saint-Louis. Il a osé faire trois fois plus de ponts dont ceux de la transgambienne, de Foundiougne et de Marsassoum.

4▪︎ Le Président Macky a osé faire le mix énergétique et les champs solaires et bientôt la plus grande centrale éolienne d’Afrique de l’Ouest avec Taïba Ndiaye. Il a osé face au 571 MW de puissance installée trouvée en 2012 aller à ce jour à une puissance de plus de 1100 MW avec à la clé un doublement du nombre de villages électrifiés. Nous allons en 2025 vers la couverture énergétique universelle du pays.

5▪︎ Le Président Macky a osé relever le défi de KMS 3 pour résoudre l’équation de l’eau et lancé le processus de dessalement de l’eau de mer comme alternative pour les générations futures. Il a osé et nous sommes avec 94% de couverture hydraulique rurale très proches de la couverture universelle du pays.

6▪︎ Le Président Macky a osé innover avec le PUDC et ses effets positifs salués par le Monde entier. Il a osé avec le PUMA pour l’inclusion des régions frontalières. Il a osé avec PROMOVILLES. Il a osé la mécanisation de l’agriculture et obtenu des records expliquant notre taux de croissance actuel. Il a osé par exemple avec les investissements au Ranch de Dolly dont le mur de clôture de 120 km et la soixantaine de forages et les autres infrastructures hydrauliques permettront à notre pays d’aller résolument vers l’élevage intensif moderne. Pour rappel, la superficie du Ranch de Dolly dépasse celle de la région de Dakar. Il a osé les investissements en Casamance naturelle entre Ziguinchor, Kolda et Sedhiou. Il a osé avec les investissements synchronisés axés sur les zones de production à Kedougou, Tambacounda, Kaffrine, Fatick, Louga, Saint Louis, Matam, Thies, Diourbel, Kaolack et Dakar.

7▪︎ Le Président Macky a osé avec l’initiative de la mise en place de la CMU pour plus de couverture sanitaire. Il a osé les bourses familiales et la carte d’égalité des chances pour casser la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Il a osé avec les deux grandes universités, les INSEPT, les Espaces Numériques Ouverts ou ENO et la réorientation stratégique des enseignements vers plus de sciences et techniques pour régler la question de l’emploi par l’accent mis sur l’employabilité à travers l’achat par l’État de bourses grâce au 3FPT.

8▪︎ Le Président Macky a osé avec le TER et le BRT en réponse gigantesque à la mobilité urbaine. Ces deux grandes innovations nous font entrer un peu plus en modernité. Il est en train d’oser avec le Mali la relance des 1500 km de Dakar Bamako Ferroviaire ou DBF.

9▪︎ Le Président Macky a osé avec la modernisation des cités religieuses. Il a osé en actes l’inclusion sociale. Il a osé en actes plus d’équité territoriale.

10▪︎ Le Président Macky a osé les 6 avions achetés par le Sénégal pour Air Sénégal qui aujourd’hui dessert l’Afrique et la France sans compter l’acquisition en vue des 8 autres avions pour aller sur tous les continents. Il a osé le démarrage du processus devant donner le port de Bargny-Sendou et le plus grand port d’Afrique de l’Ouest que sera celui de Yenne-Ndayane pour l’accueil des plus gros navires du Monde au Sénégal vers 2023.

11▪︎ Oui le Président Macky Sall qui a trouvé 1,7% de taux de croissance a osé et cette audace a donné des taux de croissance flirtant aujourd’hui avec les 7%.

Pour finir on peut dire que face aux multiples audaces d’émergence de Macky (dont nous n’avons mentionné ici qu’une liste non exhaustive), nos contradicteurs n’ont d’autres stratégies que de s’arcbouter vainement sur des insinuations et autres déformations des faits.

Le Président Macky Sall est audacieux dans l’ancrage d’émergence du Sénégal. L’accompagner en toute humilité est une oeuvre de patriotisme intelligent ; patriotisme intelligent largement préférable au populisme naïf et subversif.

Osons avec Macky. Continuons à oser avec Macky pour garantir la paix, l’intégrité territoriale et l’émergence du Sénégal notre Scène égale.

Mamadou Ndione

DG du COSEC