Route DAHRA-LOUGA : le calvaire dure depuis 20 ans

Parcourir cette route est un vrai parcours du combattant

Les usagers de la route Dahra Djolof – Louga ne savent plus à quel tronçon se fier. En effet, emprunter cette route jonchée de nids de poules, est un véritable parcours de combattant. Cette route tant décriée par les usagers avec les accidents qu’elle cause laisse à désirer. Ainsi, le réveil des consciences a sonné et les populations comptent se faire entendre si les autorités ne réagissent pas car, disent-elles les promesses pour la réalisation de ce tronçon n’ont pas été respectées. Cependant, au moment où les autorités soutiennent avoir investir plus de 50 milliards de francs cfa dans le département de linguère et au même moment cette route est restée plus de deux décennies en état de délabrement avancé.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn