12 août : Il y a un an DJ Arafat tirait sa révérence !

12 août 2019 – 12 août 2020, voici un an, jour pour jour, que DJ Arafat perdait la vie lors d’un accident de la circulation. De son vrai nom Houon Ange Didier, il était la figure numéro un du coupé-décalé, le rythme musical urbain le plus connu de la Côte d’Ivoire ces dix dernières années.

DJ Arafat a contribué à écrire l’histoire de la musique urbaine ivoirienne à travers un nombre important de featurings, de singles et d’albums. Un an après son départ, les ivoiriens se souviennent de celui qui aimait rappeler qu’il est né avec la musique dans le sang, le Yôrôbô, le Commandant Zabra, le Daïshi ou encore Influenmento.