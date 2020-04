12,5 milliards à la Diaspora…La parade des diplomates incompétents

Gestion de l’aide à la diaspora : Après la sortie maladroite d’Amadou Bâ, les inepties de Moïse Diégane Sarr

Les autorités du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur multiplient les sorties maladroites sur l’aide destinée à nos compatriotes de la Diaspora dans le cadre de la crise liée au covid-19. Déjà le ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ s’était distingué de la pire façon à travers un piètre discours pour présenter sa stratégie des plus absurdes de gestion de la crise du covid-19 en direction des Sénégalais de l’extérieur. L’on n’a même pas encore fini d’évoquer comment le plan présenté par Amadou Bâ était nul et médiocre, que son « surga », secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’Extérieur, le bien nommé Moïse Diégane Sarr se distingue lui aussi, de la pire des manières. Le secrétaire d’Etat des Sénégalais de l’Extérieur venu s’exprimer au cours de l’émission « Covid-19 MBAS MI » de la RTS animée par la journaliste Ramata Dème, a raconté toutes sortes de sornettes.

Moïse Diégane Sarr est venu parler du plan de contingences sectorielles mis en place pour sécuriser les Sénégalais de la diaspora. Du véritable pilotage à vue, et qui montre que ce plan a été élaboré de manière désinvolte et sans aucune rigueur. Moïse Diégane Sarr cite les Sénégalais de la diaspora qui sont des marchands ambulants ainsi que les étudiants. Comment peut-on mettre dans la même catégorie, marchands ambulants et étudiants. Alors que l’on sait que les étudiants sénégalais à l’extérieur bénéficient toujours de leurs bourses ainsi que de l’allocation estudiantine pour leurs logements. Où se situent donc les difficultés pour ces derniers qu’on ne peut pas considérer à proprement parler comme des « immigrés » dela Diaspora.

Et pour ce qui concerne les marchands ambulants, il faudra les diviser en deux catégories. Il y a ceux qui sont réguliers et disposant de toutes leurs pièces et ceux qui sont des sans-papiers. Pour ce qui est des marchands ambulants en situation régulière, en France par exemple, il bénéficie du plan de soutien mis en place par le gouvernement de ce pays en destination des marchands du confinement.

Le gros problème se situe maintenant chez les sans-papiers. Et là aussi, Moïse Diégane Sarr fait preuve d’une ignorance caractérisée. Car, comment leur venir en aide, alors qu’ils ne disposent pas de papiers ? Devra-t-on se baser sur leur seule foi, sur leurs langues ou sur leurs passeports pour qu’ils obtiennent l’aide ? Et ensuite, comment va-t-il percevoir l’argent qui lui est destiné ? Va-t-il quitter son logement refuge pour circuler dans les rues d’une France en confinement au risque de se faire arrêter et embarquer dans des centres de rétention. Moïse, arrêtes toi aussi.

La rédaction de Xibaaru