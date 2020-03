140 millions pour la croisade contre le Covid-19 : Me Malick Sall sort l’artillerie lourde à Matam

Saluant l’importance de cette action humanitaire et la constance du ministre de la Justice sur le terrain de l’assistance sociale, le Gouverneur de région, Mouhamadou Moctar Watt a déclaré: » Ce don est composé de médicaments, de matériels et de produits désinfectant pouvant améliorer la prévention contre le coronavirus. C’est le lieu de louer cet acte noble du Garde des Sceaux qui, d’ailleurs, ne constitue pas une première. Lorsqu’on se rend à l’hôpital de Ourossogui, on y voit également son oeuvre ».

Citant en exemple l’assiduité de Me Malick Sall aux côtés des populations du Fouta, le Gouverneur de région, a indiqué « qu’il appartient aux fils du terroir de se mobiliser, de s’engager dans la solidarité pour mieux faire face à cette maladie. C’est un appel que j’avais lancé hier (Ndlr: vendredi) et que Me Malick Sall a certainement entendu pour répondre par des actes avec des moyens considérables. Rien que la valeur des médicaments dépasse la centaine de millions ».

Pour le Médecin-Chef de District, « ce don vient à son heure ». Parce qu’il permettra, ajoute-il, de mieux organiser la prévention et la riposte contre le coronavirus dans toute la région de Matam. « Aux noms de l’ensemble des prestataires de la santé de Matam le même appel est lancé en direction des autres fils de la localité », dit-il.

Quant au Directeur de l’hôpital de Ourossogui, qui a rappelé que c’est grâce à Me Malick Sall que le service de consultation externe a été construit avec la réhabilitation d’une partie de la radiologie, il a soutenu que « ce don constitue un grand soulagement », au moment on le Sénégal est en train d’organiser la riposte face à l’épidémie du coronavirus. « Nous saluons une telle solidarité à sa juste valeur en disant: bravo et grand merci au ministre de la Justice, Me Malick Sall », déclare ce dernier.