Faire preuve de bon sens face au Covid-19…Par Dr Souleymane S. Diallo,

Le Covid-19 ne cesse de se propager sur différentes localités du territoire national. Certains de nos

compatriotes pensent que rien ne peut leur arriver et par conséquent ils représentent un danger

pour eux et pour les autres en les contaminant. Ce n’est pas parce que nous croyons en Dieu Tout-

Puissant qu’on est protégé ou immunisé de ce virus ou de la maladie. Ne faisons pas comme d’autres

qui ont sous-estimé ce virus car pensant que rien ne peut leur arriver. Ce virus peut tuer sans

distinction de race, sexe, religion et position sociale. C’est pourquoi, nous devons respecter les

mesures édictées par le Gouvernement et tout faire pour que l’Afrique et notre pays ne deviennent

pas des foyers du coronavirus.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France