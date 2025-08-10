Plainte contre Sonko : Aliou Sall dément et annonce son retrait de la politique

Je démens catégoriquement cette information selon laquelle j’ai décidé de porter plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko relativement à l’accusation de détournement de 6000 milliards. C’est dénué de tout sens.

Je dénonce en même temps le tapage médiatique savamment orchestré autour de l’affaire Petrotim depuis quelques semaines.

J’ai oublié cette page sombre de mon parcours et surtout j’ai sincèrement pardonné à tous ceux qui m’ont fait du mal en le faisant exprès ou en étant influencé par des gens de mauvaise fois.

Parmi eux il y a certes des membres de la majorité politique actuelle mais il y a aussi et surtout, des responsables de l’ancienne majorité à laquelle j’appartenais.

Je profite de cette occasion pour annoncer que je me suis retiré de la scène politique au lendemain des législatives ayant consacré une écrasante majorité à qui il revient de droit de gouverner dans la sérénité. Que je sois d’accord avec eux ou pas !

Je préfère me consacrer à une autre passion que je pense être tout aussi noble que la politique.

Aliou Sall

Ancien maire de Guediawaye