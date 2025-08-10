La DER/FJ livre 40 camions hydrocureurs pour booster l’assainissement

Le Sénégal franchit une étape clé dans la modernisation de son secteur de l’assainissement avec la livraison de 40 camions hydrocureurs neufs, financés dans le cadre du Projet d’Appui au Renouvellement des Camions hydrocureurs (PARC).

Porté par la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), la Banque Nationale pour le Développement Économique (BNDE) et la Fondation Bill & Melinda Gates, ce programme représente un investissement de 2,4 milliards FCFA au profit des membres de l’Association des Acteurs de l’Assainissement du Sénégal (AAAS).

La cérémonie de réception s’est tenue le vendredi 8 août 2025 au Port autonome de Dakar – Môle 4, en présence de la Déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïssatou Mbodji, du Directeur général adjoint de la BNDE, Birima Ndiaye, et du Directeur général du Port, Wally Diouf Bodian.

Cette phase pilote, qui s’inscrit dans un objectif global de 300 camions (pour un budget total estimé à 12 milliards FCFA), repose sur un mécanisme de crédit-bail innovant. Les financements se répartissent entre la BNDE (1 milliard FCFA), la DER/FJ (700 millions FCFA) et la Fondation Bill & Melinda Gates (500 millions FCFA).

Ces véhicules de dernière génération, adaptés aux réalités locales et économes en carburant, permettront de créer au moins 120 emplois directs durables, d’améliorer les capacités des prestataires privés, de réduire les interruptions de service et de renforcer la lutte contre les inondations.

Pour Dr Mbodji, « ces 40 camions ne sont pas de simples véhicules : ils incarnent une réponse concrète aux enjeux d’assainissement et contribuent à la dignité et à la santé des populations, notamment dans les zones urbaines défavorisées. »

Le PARC comprend également un programme de formation qualifiante débouchant sur un diplôme reconnu par l’État, pour professionnaliser un secteur longtemps resté informel.

Malgré les défis techniques et logistiques depuis son lancement en février 2021, cette première livraison marque un tournant décisif vers un assainissement autonome plus moderne et durable au Sénégal.