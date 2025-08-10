Reboisement à Mbao : Pape Ousseynou Pouye plante pour l’avenir

La forêt classée de Mbao, unique poumon vert de la région de Dakar, a accueilli une journée de reboisement organisée par la Commune de Mbao Suggestion (CMS) en partenariat avec la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao. Pape Ousseynou Pouye, membre de Pastef et ancien candidat, a pris part à cette journée.

L’événement, marqué par la présence de nombreux participants, s’inscrit dans le cadre du Programme National de Reboisement lancé officiellement par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. L’objectif est de restaurer les écosystèmes dégradés, renforcer la résilience environnementale et sensibiliser sur la nécessité de préserver les ressources naturelles.

« Ensemble, protégeons notre environnement, pour un avenir durable », a déclaré Pape Ousseynou Pouye.