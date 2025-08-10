Journée de reboisement : Mbao répond à l’appel présidentiel pour la régénération de la Forêt Classée

En réponse à l’appel de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour le Programme National de Reboisement, la commune de Mbao a répondu présente de manière exemplaire. La mobilisation s’est faite autour de la Forêt Classée de Mbao, l’unique « poumon vert » de la région de Dakar, pour une journée de reboisement qui s’est inscrite dans une démarche de renforcement de la résilience environnementale et de restauration des écosystèmes.

Cette initiative, coordonnée par plusieurs plateformes de la commune, a réuni un large éventail d’acteurs locaux, démontrant une volonté collective de protéger l’environnement et d’assurer un avenir durable pour les générations futures. Parmi les associations et plateformes ayant accompagné l’initiative, on peut citer : la Commune de Mbao Suggestion (CMS), la Plateforme pour le Développement Durable de Mbao (PDDM), Esprit K.M. Vert, le Service des Eaux et Forêts de Mbao, ainsi que d’autres organisations locales comme « Jàng Sa Sëriñ » et « Jeunesse pour une Afrique Jeune ».

Plusieurs personnalités politiques et responsables locaux ont participé activement à cette journée. Pape Ousseynou Pouye, membre de Pastef et ancien candidat à la mairie de Mbao, a salué le choix symbolique du Président de la République de lancer le programme national dans cette forêt, soulignant l’importance de « renforcer la résilience environnementale, à restaurer les écosystèmes dégradés et à sensibiliser les populations sur l’importance cruciale de préserver nos ressources naturelles ».

De son côté, Dahirou Thiam, Directeur Général de l’ARTP et membre de Pastef Mbao, a félicité « CommuneDeMbaoSuggestions » pour l’initiative et pour leurs multiples actions en faveur du développement local. Il a également annoncé la plantation de 800 baobabs lors de cette journée, soulignant l’engagement de la commune à porter le plaidoyer pour une solution structurelle à la problématique du marigot de Mbao.

Malick Sarr, ancien DAGE du ministère de l’Environnement et responsable politique à Mbao, a quant à lui mis en lumière le caractère « missionnaire » de cette campagne de reboisement, qui ne se limite plus à une affaire ministérielle mais concerne désormais « chaque Sénégalais ». Il a également souligné la nécessité pour les autorités de sécuriser et de sanctuariser la forêt, plaidant pour l’affectation de « suffisamment d’agents » pour surveiller cet espace d’importance nationale.

Des autorités et responsables comme Moustapha Sarré et Ndiawar Diagne ont également participé, directement ou indirectement, à la réussite de cet événement, témoignant de l’engagement des forces vives de la commune de Mbao à faire de la protection de l’environnement une priorité.

Voici les images de cette journée :

Texte et photos : Aliou Ngom pour xibaaru.sn