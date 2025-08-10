Pikine Icotaf : Un commerçant tué lors d’une agression

Le quartier de Pikine Icotaf a été secoué ce matin par un drame tragique. Mamadou Sow, plus connu sous le nom de Mamalaye, un commerçant d’une trentaine d’années, a été mortellement agressé alors qu’il se rendait à son magasin.

Originaire de Gandiole, dans la région de Saint-Louis, Mamalaye était une figure appréciée du quartier, reconnu pour son sérieux et son implication dans le commerce local. Son corps sans vie a été transporté à la morgue de l’hôpital de Pikine.

Les circonstances précises de l’agression restent floues pour le moment. Une enquête a été ouverte afin d’élucider les faits et de retrouver les auteurs de ce crime.

Source : Emedia