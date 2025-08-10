Mali : Vague d’arrestations dans l’armée pour une présumée tentative de coup d’État

Les autorités maliennes ont lancé depuis plusieurs jours une vaste opération ayant conduit à l’arrestation d’au moins une vingtaine de militaires soupçonnés de vouloir renverser la junte actuellement au pouvoir, selon des sources sécuritaires et politiques citées par l’AFP dimanche.

Ce pays d’Afrique de l’Ouest, déjà marqué par une longue instabilité politique, est dirigé par des militaires souverainistes arrivés au pouvoir à la suite de deux coups d’État successifs en 2020 et 2021. Le régime, critiqué pour ses restrictions des libertés publiques et confronté à une insécurité persistante due aux violences jihadistes, traverse à nouveau une zone de turbulences.

« Depuis trois jours, il y a des arrestations liées à une tentative de déstabilisation des institutions. Il y a au moins une vingtaine d’arrestations », a confirmé une source sécuritaire malienne. Une autre source militaire évoque également une « tentative de déstabilisation » et assure que « les arrestations nécessaires » ont été effectuées.

Parmi les personnalités interpellées figure le général Abass Dembélé, ancien gouverneur de Mopti et figure respectée de l’armée. Selon un proche, il a été arrêté tôt dimanche matin à Kati, en banlieue de Bamako, sans explication officielle sur les motifs de son interpellation.

Un membre du Conseil national de transition (CNT), organe législatif mis en place par la junte, avance un chiffre bien plus élevé : « une cinquantaine d’arrestations ». « Tous sont des militaires accusés de vouloir déstabiliser les institutions et de chercher à renverser la junte », précise-t-il.

Plongé dans une crise sécuritaire depuis 2012, le Mali subit les attaques de groupes affiliés à Al-Qaïda, à l’organisation État islamique (EI) et à des milices communautaires, sur fond de crise économique sévère. Les autorités militaires, qui ont rompu avec leurs anciens alliés occidentaux, se sont rapprochées politiquement et militairement de la Russie.

Les forces maliennes et leurs alliés, notamment les paramilitaires russes d’Africa Corps, sont régulièrement accusés d’exactions contre les civils.

Pour le sociologue malien Oumar Maïga, cette nouvelle affaire illustre « la difficulté des militaires à maîtriser la situation » et révèle « une grogne dans les rangs ». Certains soldats contesteraient notamment « les avantages accordés aux mercenaires russes au détriment des militaires maliens ».