Passe d’armes entre l’UMS et Pastef…une tension à baisser

La scène politique sénégalaise est le théâtre d’une montée des tensions, qui risque de faire penser à une rupture palpable entre deux institutions fondamentales de la République : l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS) et le nouveau régime en place, dirigé par le parti Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). Ce bras de fer, qui a récemment pris de l’ampleur avec la convocation de magistrats devant l’Assemblée nationale, révèle une profonde divergence de visions sur l’indépendance de la justice et son rôle dans une démocratie en pleine mutation. Les déclarations cinglantes des deux camps témoignent d’un climat de méfiance et de confrontation.

Le ton a été donné par Ousmane Chimère Diouf, le président sortant de l’UMS, dont les propos rapportés dans la presse sonnent comme une mise en garde solennelle. En affirmant que « les principes qui régissent notre profession sont incompatibles avec le populisme », il a clairement ciblé la rhétorique et les méthodes perçues comme populistes du nouveau pouvoir. Cette déclaration est au cœur du débat, posant la question de savoir si la justice peut et doit résister aux pressions politiques et à l’influence de l’opinion publique, quitte à être perçue comme une institution en décalage.

« Le système judiciaire est lui-même basé sur la critique puisque les voies de recours ont été créées pour permettre au plaideur non satisfait d’une décision de saisir la juridiction supérieure », avait souligné le magistrat. Avant d’insister : « critique ne signifie cependant pas discrédit et la frontière doit être clairement définie pour éviter tout dérapage. La justice tient sa force de la loi et la constitution s’est chargée de répartir les pouvoirs, il ne peut y avoir d’ambiguïté à ce sujet ».

En réponse, le camp de Pastef, par la voix d’Amadou Ba, député, n’a pas tardé à répliquer. Qualifiant le « travail législatif de populisme » de « contre-productif et totalement inopérant », il a exprimé la frustration d’une majorité parlementaire qui s’estime légitime pour mener les réformes promises. Cette confrontation s’inscrit dans une logique où la volonté populaire, exprimée dans les urnes, est jugée prioritaire, même si cela bouscule les équilibres institutionnels traditionnels et les pratiques établies au sein du système judiciaire.

Cette escalade verbale est lourde de conséquences pour l’avenir de l’État de droit au Sénégal. La convocation de magistrats devant l’Assemblée, si elle s’inscrit dans les prérogatives des parlementaires, est perçue par l’UMS comme une tentative d’ingérence politique. Pour les magistrats, cette initiative crée un dangereux précédent et menace de politiser la justice, érodant la confiance du public dans l’impartialité de ses décisions.

Pourtant, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, semble vouloir apaiser la situation, tout en reconnaissant les lacunes du système. « Notre système judiciaire a fait l’objet de vives critiques ces dernières années. […] Il ne faut pas confondre critique et discrédit », tentent de tracer une ligne de démarcation entre une critique constructive, nécessaire à l’amélioration du système, et une campagne de dénigrement qui risquerait de l’affaiblir irrémédiablement.

L’une des principales préoccupations de l’UMS réside dans la réforme de la loi sur le statut des magistrats et la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats craignent que ces réformes, portées par le nouveau régime, ne visent à réduire leur autonomie et à renforcer le contrôle de l’exécutif sur leurs carrières et leurs décisions, remettant en cause le principe de séparation des pouvoirs, pilier de toute démocratie.

De son côté, le régime de Pastef justifie ses actions par la nécessité de répondre à une attente forte de la population en matière de justice. Pour ses partisans, la justice telle qu’elle a fonctionné par le passé a été perçue comme un instrument au service du pouvoir en place, d’où la nécessité de la « dépolitiser » et de la « démocratiser » en la rendant plus transparente et plus redevable. Cette vision entre directement en conflit avec la conception traditionnelle de l’indépendance de la magistrature, qui se veut hermétique aux pressions de la rue et de la politique.

* Ce débat ne se limite donc pas à une simple querelle de personnalités ou de factions politiques. Il est impératif que le régime de Pastef, fort de sa légitimité populaire, agisse avec la plus grande prudence et un sens aigu des responsabilités. Tout en cherchant à réformer un système qui a pu montrer des faiblesses, il doit se garder d’affaiblir l’institution judiciaire. L’indépendance de la justice n’est pas un privilège des magistrats, mais une garantie fondamentale pour tous les citoyens.

Un État de droit fort repose sur une justice crédible et autonome, capable de résister aux pressions du pouvoir, quel qu’il soit. Affaiblir la justice, c’est mettre en péril les fondations mêmes de la République et ouvrir la voie à l’arbitraire. Le régime de Pastef doit ainsi privilégier le dialogue et la concertation pour construire un consensus autour des réformes, plutôt que d’entrer dans un bras de fer qui ne ferait que nuire à la démocratie sénégalaise.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn