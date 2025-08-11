Une femme organise l’assassinat de son ex-mari en impliquant son fils

Une femme de 52 ans a organisé l’assassinat de son ex-mari. Elle voulait éliminer son ex-époux pour garder la totalité d’un héritage qu’elle ne voulait pas partager avec lui depuis leur rupture.

La suspecte aurait alors sollicité son fils, âgé de 26 ans et vivant en Belgique, et son nouveau compagnon. Mais son plan a été mis en échec par sa fille qui s’est présentée le 3 août au commissariat de Bordeaux pour les dénoncer.

Les trois protagonistes ont été interpellés par le Raid le 5 août. Le trio était tout proche du passage à l’acte. Ils disposaient du matériel nécessaire pour faire disparaître un corps. Un fourgon avait même été loué.

Placés en garde à vue, les trois suspects ont avoué. Le but était bien de tuer l’ex-mari en allant le chercher à son domicile de Bordeaux. Après l’assassinat, le corps de la victime devait être dissimulé dans un lac ou une forêt. Ils ont été placés en détention provisoire.