Sa compagne refuse sa demande en mariage…il lui tranche la gorge

Par Niakaar
Les faits se sont déroulés samedi en début d’après-midi à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Aux environs de 13H00, un homme a fait une demande en mariage à sa compagne au pied des tours Aillaud.
Mais cette dernière a refusé.

Fou de rage, l’homme s’est emparé d’un cutter et lui a tranché la gorge. Puis il a pris la fuite dans le parc voisin André-Malraux, où il s’est taillé les veines et a avalé un cachet. Lorsque les secours sont arrivés sur les lieux, la victime et son agresseur étaient inconscients.

La femme a été emmenée en urgence absolue à l’hôpital Franco-Britannique de Levallois-Perret. Son pronostic vital n’est pas engagé mais elle souffre de graves blessures. Son compagnon, qui avait sur lui son cutter maculé de sang et un couteau, a été conduit sous escorte policière à l’hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris.

Un temps engagé, son pronostic vital ne l’est plus ce dimanche. Il a été placé en garde à vue.

Source : F D 

