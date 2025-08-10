Cierra Dillard : Couronne à une reine du basket

Pour intégrer l’équipe nationale de basket, Cierra Dillard a fait le choix d’être sénégalaise en renonçant à sa nationalité américaine. Un choix inédit qui avait beaucoup retenu mon attention. Aujourd’hui l’une des meilleures basketteuses de sa génération a décidé de quitter la scène. Avant de raccrocher, Cierra Dillard figure dans l’équipe-type de l’Afrobasket féminin. Une consécration qui fait de la native des USA, une des meilleures meneuses en Afrique.

Durant cet Afro basket, une compétition au cours de laquelle elle aura brillé et porté l’équipe du Sénégal, Cierra a tout donné à l’équipe nationale du Sénégal malgré une blessure qui l’aura éloignée des terrains pendant plusieurs mois.

Sur le terrain du jeu Cierra Dillard nous a procuré beaucoup de satisfaction à travers son engagement et sa détermination sans faille.

Après la défaite face au Soudan du sud en match de classement, la meneuse de jeu a annoncé qu’elle ne portera plus les couleurs du Sénégal. Une annonce forte qui a beaucoup retenu mon attention : « C’est la dernière fois que je porte le maillot du Sénégal. Ce fut un honneur ! Je ne peux pas vous remercier assez pour le soutien », a-t-elle indiqué au cours d’une déclaration empreinte d’émotion.

Avec 82 points et 33 rebonds effectués à Abidjan, Cierra Dillard regrette de n’avoir pas pu porter son équipe jusqu’à la victoire finale. « Je suis vraiment désolée pour le Sénégal. Je m’excuse pour ma performance et pour ne pas avoir ramené une médaille à la maison pour vous tous ».

Des mots forts qui méritent un hommage de toute la Nation

Avec le départ de Cierra Dillard de la scène, espérons que les nouvelles autorités vont lui rendre un vibrant hommage mais également la décorer dans un des ordres nationaux

Merci chère Cierra Dillard pour les services rendus à la Nation

Vous méritez une couronne !!!

MBAYE DIOUF