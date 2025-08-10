Taxation du tabac : Baba Gallé Diallo applaudit Sonko

TAXATION DU TABAC : MOI, APPLAUDIS, BRAVO SONKO

En présentant son plan de redressement économique et social, le chef du Gouvernement Ousmane Sonko a annoncé une augmentation de cent pour cent, la taxe sur le tabac ; une déclaration à saluer à sa juste valeur. Je rappelle que le Sénégal est membre de l’UMOA et de la CDEAO. Et dans ces espaces précités, la taxation du tabac obéit à des règles communautaires fondées dans des directives. Pour l’UMOA, le taux plancher est de quinze pour cent ; et le taux maximum quarante-cinq pour cent et pour la CDEAO, le taux plancher est de quinze pour cent et le taux maximum cent pour cent.

Relativement à l’application de ces directives sur la taxation du tabac, Je souligne en passant qu’il n y a pas de contraintes exercées sur les Etats notamment sur le choix pour une directive ou pour une autre pour les pays membres ou de la

CDEAO ou de l’UMOA. Le Sénégal, est libre d’appliquer celle qu’il veut, soit, la directive de l’UMOA, soit la directive de la CDEAO. Le premier ministre, Ousmane Sonko, dans la présentation de son plan de redressement économique et social en déclarant taxer le tabac de cent pour cent, le choix du Gouvernement est clair : il applique la directive de la CDEAO ; c’est tant mieux ! Si la mesure est appliquée le Sénégal aura réalisé un pas décisif et historique qu’il faut applaudir des mains et des pieds ; et quelles que soient les raisons qui ont conduit à cette prise de décision extraordinaire, inédite, qui sera donnée en exemple pour la postérité de générations d’acteurs de promotion de la santé et de lutte contre l’épidémie de tabagisme.

En effet l’augmentation de la taxe sur le tabac n’est pas nouveau, l’Etat a toujours augmenté la taxe sur le tabac pour renflouer ses caisses c’est logique et normal, on peut le dire. Au jour d’hui, l’augmentation de la taxe sur le tabac a fatalement un autre objectif, c’est, celui de préserver les générations présentes et futures des méfaits directs et indirects du tabagisme sur la santé.

Concrètement, cette mesure, fiscale et, financière vise à empêcher les jeunes d’entrer dans le tabagisme, car on ne commence jamais à fumer a l’âge adulte ; c’est scientifiquement établit sans débat ; les fumeurs qui ont arrêté de recommencer et enfin, les fumeurs actifs d’arrêter.

L’augmentation de la taxe sur le tabac c’est bien ; mais, c’est beaucoup mieux ; et de loin ; quand, la taxe est répercutée sur le prix de la cigarette ; car, l’industrie du tabac a tendance a joué sur sa marge bénéficiaire pour éviter de répercuter l’augmentation sur le prix de la cigarette. Ainsi, elle maintient les prix ; au même niveau, d’avant, l’augmentation de la taxe. Ce scenario, s’il venait à se présenter ; serait à mon humble avis, une catastrophe pourtant, prévisible, et, évitable, pour la santé publique. Le Gouvernement doit par tous les moyens, empêcher la survenue de ce scénario précité.

En somme, trois effets concomitants sont attendus de cette augmentation par le Gouvernement de la taxe sur le tabac de cent pour cent :

Premièrement : une augmentation des recettes fiscales conformément à l’objectif général du plan de redressement économique et social ;

Deuxièmement une augmentation du prix de la cigarette ;

Troisièmement : une diminution du taux de tabagisme chez les jeunes comme chez les adultes.

Attention ! : L’industrie du tabac est rusée, intelligente, forte, puissante et cynique. Elle ne manquera pas de saisir dans les prochains jours ou semaines, le président de la république ou le chef du Gouvernement le premier ministre pour faire reculer ou retarder l’application relative à l’augmentation de la taxe sur le tabac avec de faux arguments tels que : les pertes d’emplois que cela va entrainer, une augmentation de la contrebande et, menace de délocalisation de leur usine.

Au total, la lutte contre l’épidémie de tabagisme est une question de volonté politique comme le disait l’autre ; c’est pourquoi, il faut applaudir Ousmane Sonko sur ce point. Si la mesure est appliquée, ça sera une première dans l’histoire du Sénégal.

Bravo !

Vive le Sénégal !

Vive la république !

Baba Gallé Diallo

babadediana@gmail.com