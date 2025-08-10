Il abat son ex-femme de 4 balles…et se tire une balle dans la tête

Les corps sans vie d’un couple ont été retrouvés mercredi au domicile de la femme à Saint-Nicolas, dans la province de Liège, en Belgique.

C’est leur fils qui a fait la macabre découverte vers 19H00. Son père et sa mère gisaient dans une mare de sang dans la pièce principale de la maison.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater les décès des deux victimes qui ont été tuées par balles.

Selon les premières constatations, l’homme, âgé de 65 ans, a abattu son ex-femme, âgée de 58 ans, de quatre balles dans le torse. Il se serait ensuite donné la mort en se tirant une balle dans la tête.

L’homme était détenteur d’un port d’arme en règle et le couple, divorcé, n’était pas connu de la justice.

Source : F D