Jean-Marie François Biagui : « Ziguinchor est en perdition »

Les hommes politiques nos semblables…Par Jean-Marie François Biagui

Ils sont biologiquement constitués comme nous, éprouvent les mêmes besoins physiologiques que nous et ont les mêmes affects que nous. En fait, ils vivent comme nous. Et parce qu’ils vivent, comme nous, les hommes politiques sont plus actifs que passifs, souvent agités, trop agités même.

Aussi, passé l’effervescence des investitures des candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 ; et avec elle les pires doutes ainsi que les incertitudes les plus angoissantes voire les tentations les plus folles ; si l’on sait de surcroît que des esprits malintentionnés sont toujours à l’affût pour ruer des jeunes sans défense sur des forces suréquipées, qui pensent en l’occurrence, bien évidemment à tort, que, dans la vie, tous les moyens sont bons pour parvenir à ses fins ; passé donc tout cela, ou en dépit de tout cela, place maintenant aux choses sérieuses.

Et c’est pour affirmer, d’emblée, avec quelque once d’autorité non-feinte, que ce que notre maire sortant Abdoulaye Baldé a fait avec sa coalition UCS-Mbolo, constituée d’éminentes personnes ressources et transcendant tous clivages politiciens – comme nous il a vu poindre à l’horizon le danger qui menace sa ville et son département ; et la menace est bien réelle, qui plus est personnifiée, avec à la clé la promesse de lendemains redoutablement dangereux pour Ziguinchor – ce que Abdoulaye Baldé a fait avec sa nouvelle coalition, dis-je, le président Macky Sall le fera en 2024, du moins dans les mêmes circonstances, toutes choses égales par ailleurs.

C’est que Abdoulaye Baldé aime sa commune et son département, fût-ce seulement de cette espèce d’amour bien affiché que j’éprouve moi-même avec mes Ami(e)s pour notre ville et notre département, Ziguinchor, y compris aux pires moments de notre combat politique pour la Casamance ; c’est-à-dire, cette espèce d’amour imparfait, non-suffisant, mais absolument nécessaire pour vous ramener sinon vous réhabiliter dans votre statut « d’homme de devoir ».

Or, Ziguinchor est en perdition, aujourd’hui plus que jamais.

Ne nous méprenons pas, aucun nom à connotation d’on ne sait quoi ne saurait suffire à lui seul pour sauver notre ville et notre département.

Voilà pourquoi, toutes choses bien pesées, j’entends apporter mon soutien politique et moral, pour les prochaines joutes électorales locales, à la coalition UCS-Mbolo.

J’appelle, à cet effet, d’ores-et-déjà, à la mobilisation autour et en faveur de la coalition UCS-Mbolo.

J’appelle tout particulièrement mes Ami(e)s, dans l’intérêt de Ziguinchor et plus globalement de la Casamance, à faire bloc, à se mobiliser et à se donner corps et âmes pour que triomphe la coalition UCS-Mbolo au soir du 23 janvier 2022.

Ziguinchor, le 07 novembre 2021

Jean-Marie François BIAGUI

Président du Parti Social-Fédéraliste (PSF)

Ancien Secrétaire Général du MFDC