14ème législature : l’opposition, un ramassis d’incorrections et d’impolitesses

14ème LÉGISLATURE: LA RUPTURE TANT CHANTÉE PAR L’OPPOSITION N’EST EN FAIT QU’UN RAMASSIS D’IMPOLITESSES ET D’INCORRECTIONS.

Quelle honte ! Quelle déception !

Les Sénégalais viennent d’assister, comme nous tous d’ailleurs, à cette mascarade à laquelle les députés de l’opposition nous ont gratifiée lors de l’élection du président de l’Assemblée Nationale. Quatorzième du nom, cette législature était tant attendue par le peuple qui avait fini de sacrifier à leur devoir de citoyen, le 31 Juillet dernier. « Une assemblée de rupture », nous seraient-ils. Mais ce à quoi nous avons assisté est une véritable honte !

On aurait dit un cirque. Nous ne pouvons comprendre plusieurs choses :

Que l’opposition se dise prête à prendre la présidence et présente trois (03) candidats. C’est une véritable farce car le parti au pouvoir, qui présente un seul candidat, se voit baliser un grand boulevard. C’est une inconscience, à la limite de la poudre aux yeux. Comment peut-on aller à des élections en ordre de bataille pour enfin se muer en véritable armée mexicaine?

Barthélémy Dias , qui doit se croire tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, se permet d’arracher le micro d’un député de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Quel manque de tact! Un véritable vandalisme de la part du Maire de la capitale sénégalaise. Lui qui devait donner le bon exemple? Oupsss! Nous allions oublier qu’il se croyait au Far west, dégainant son revolver au moindre bruissement de feuilles.

, qui doit se croire tout droit sorti de la cuisse de Jupiter, se permet d’arracher le micro d’un député de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Quel manque de tact! Un véritable vandalisme de la part du Maire de la capitale sénégalaise. Lui qui devait donner le bon exemple? Oupsss! Nous allions oublier qu’il se croyait au Far west, dégainant son revolver au moindre bruissement de feuilles. Bara Doly, tel un voleur, qui veut s’éclipser avec l’urne réservée au vote. Apparemment, son séjour carcéral ne lui aurait pas servi à grand chose. Peut-être qu’il en avait besoin pour ranger ses sacs à main multicolores?

La plupart des députés de l’opposition qui insultent les citoyens en jetant par terre les enveloppes devant servir au vote; ou pire, ce guignol de Guy Marius Sagna qui se permet de les déchirer et qui monte sur les tables de l’Assemblée.

Sidérant, comme attitude de gens qui prônent la rupture.

Cette rupture là, nous n’en voulons pas! Une rupture teintée d’indiscipline notoire? Une rupture avec des actes de vandalisme? Une rupture avec l’avènement d’une meute d’hyènes affamées ?

Ce n’est pas ce que vous aviez promis à ceux-là qui vous avaient choisis comme représentants?

Nous mesurons leur déception, leur amertume lorsqu’ils vous ont suivis, devant leur petit écran, faire les guignols devant les caméras. Nous comprenons le désarroi vos militants et sympathisants que nous avons croisés et qui se plaignaient de votre attitude enfantine et irresponsable. Nous comprenons le désarroi de cette jeunesse que vous avez manipulée, malmenée et dont vous avez pervertie le cerveau au point de leur faire croire que vous pouvez régler leurs problèmes.

Retenez que c’est avec vous que, pour la première fois, les forces de l’ordre ont été dépêchés à l’Assemblée pour discipliner l’opposition.

C’est une véritable honte car votre désir de paralyser le pays a été ressenti par tous les citoyens qui vous regardaient faire votre cirque. Si les populations comptaient sur vous pour faire évoluer les choses, ce n’est pas demain la veille. Votre indiscipline, votre immaturité et vos insuffisances notoires en matière de gestion de la chose publique sont ahurissantes. Vous venez de déshonorer toute une République et vous avez fini de montrer vos limites à la face du monde. Aucune mesure, aucune décence, aucun tact. Vous incarnez la déception. Très normal d’ailleurs car vous avez présenté des fantômes à l’Assemblée, des députés qui n’ont pas battu campagne et que personne ne connaît.

De grâce, épargnez-nous de vos discours pour vous justifier. N’essayez surtout pas de mettre votre immaturité insolente sur le dos de l’État ou de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Vous avez pioché la mauvaise carte (vouloir paralyser notre institution) et vous avez perdu.

L’insolence et l’incorrection ne prospèrerons jamais au Sénégal.

VIVE LA RÉPUBLIQUE!

VIVE LE SÉNÉGAL !

Bacary Seck.