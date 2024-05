Nicolas Jackson : « J’espère que les choses iront mieux l’année prochaine »

Dans une interview sincère avec Sky Sports, Nicolas Jackson a admis qu’il n’avait pas atteint les objectifs qu’il s’était fixés, malgré les opportunités qu’il a eues. Au cours de ses huit derniers matches, toutes compétitions confondues, Jackson a marqué un seul but et délivré deux passes décisives, son unique but ayant été inscrit lors d’une victoire éclatante 6-0 contre Everton.

« Je pense que j’aurais dû convertir plus des occasions que j’ai eues »

Bien qu’il ait eu plusieurs occasions, transformer ces opportunités en buts a représenté un véritable défi pour l’attaquant de 22 ans, qui a conclu la saison avec un total de 10 buts en Premier League. Cette performance est en deçà des attentes qu’il avait pour lui-même. « Je pense que j’aurais dû convertir plus des occasions que j’ai eues. C’est correct, mais loin de ce que j’espérais en rejoignant le club. L’objectif était de jouer la Ligue des champions la prochaine saison. Tout a une raison d’être, et nous viserons à nous battre l’année prochaine. Même si j’avais marqué 10 ou 15 buts, l’essentiel est que l’équipe performe au mieux et que les supporters soient contents. Les buts suivront, » a-t-il expliqué à Sky Sports.

« J’espère que les choses iront mieux l’année prochaine »

Nicolas Jackson a également souligné son engagement à s’améliorer quotidiennement pour mieux servir l’équipe. « Je travaille à me créer davantage d’opportunités et à marquer plus. J’espère que les choses iront mieux l’année prochaine, » a-t-il ajouté.

Arrivé à Chelsea l’été dernier en provenance de Villarreal pour 36 millions d’euros, correspondant à sa clause de libération, Jackson avait impressionné lors de sa dernière saison complète en Espagne, marquant 13 buts et réalisant 5 passes décisives en 38 matchs. Cependant, sa transition vers le football anglais a été difficile, et il n’a pas encore montré le niveau qui était le sien à Villarreal.

Sa carrière internationale a également été compliquée. Sélectionné pour la première fois en équipe du Sénégal en septembre 2022, il a participé à la Coupe du Monde 2022, mais n’a toujours pas ouvert son compteur buts malgré 14 sélections. Cela ne diminue en rien les espoirs placés en lui, tant en club qu’en sélection, comme pilier de la future génération des Lions de la Teranga. Avec du temps et de la persévérance, Nicolas Jackson a encore une marge importante de progression, tant en club qu’en sélection.