Sonko, Macky et Karim veulent abattre cet homme…L’ennemi public n°1

Avec l’alternance du 24 mars 2024, le Sénégal n’a pas changé uniquement de Président de la République. Il a aussi changé d’ennemi public n°1. Comme Macky Sall a laissé la présidence de la République aux mains de Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a aussi quitté son rang d’ennemi public n°1 pour un nouvel opposant qui a une particularité, celle d’être la cible des trois plus grands partis politiques du Sénégal. Le Pastef, l’APR et le PDS cherchent à abattre un seul homme qui est leur ennemi commun…

Les déclarations des partis politiques ont ciblé un nouvel opposant. Le Pastef par la voix de Waly Diouf Bodian a déclaré ce qui suit : « on ne peut pas gérer ce pays avec des opposants milliardaires ». De quel opposant milliardaire parle Waly Diouf Bodian du Pastef ? Tout indique que la cible est désignée. On cherche à réduire à néant un nouvel opposant qui a décidé de s’engager et de se mettre au service du peuple sénégalais.

D’un autre côté, Bachir Diawara, porte-parole du PDS a déclaré sur le plateau de infos Matin de la TFM du 15 mai 2024 : « il est inconcevable qu’il soit le chef de l’opposition ». Et il ne s’est pas arrêté là. Il a aussi annoncé des poursuites contre cet opposant qui, selon lui, est à l’origine de l’exclusion de Karim Wade dans la course à la présidentielle. Karim Wade et sa clique au PDS lui en veulent à mort. Ils ont décidé de continuer leur campagne de dénigrement à l’encontre de cet opposant.

L’APR de Macky Sall n’est pas en reste dans la traque à l’homme. Macky Sall vient de décréter la mise à mort de son ennemi juré dans son parti l’APR. Macky Sall ne peut plus diriger l’APR depuis l’extérieur. Ce qu’il doit faire, c’est aider à structurer ce parti. Même s’il doit rester au poste de Président de ce parti à titre honorifique, il doit tenir compte des réalités du terrain et laisser quelqu’un qui sera désigné secrétaire général de l’APR, qui aura tous les pleins pouvoirs.

Or, il se trouve au Sénégal que l’ennemi public n°1 se nomme Amadou Ba. Depuis son retour au Sénégal, toutes les déclarations des partis Pastef, PDS et l’APR le ciblent comme l’ennemi public n°1. C’est comme si au Sénégal, on a trouvé maintenant quelqu’un sur qui tout le monde doit cogner. Sa tête est désormais mise à prix. Pourtant depuis l’élection présidentielle, il s’était momentanément retiré de la scène politique nationale pour ne pas gêner son principal adversaire à la course à l’élection présidentielle qui a obtenu la victoire dès le premier tour dans les actes qu’il va poser.

Mais voilà qu’Amadou Ba, depuis son retour au Sénégal, est l’objet de toutes les attaques. Tout indique que Amadou Ba est un homme particulièrement craint par des adversaires politiques que rien ne devait unir, mais qui trouvent la force de s’allier afin de le combattre. Dans cette posture, celui qui déçoit le plus est l’ancien Président de la République Macky Sall. Personne ne peut comprendre qu’il en veuille à ce point à Amadou Ba. Amadou Ba a toujours servi avec loyauté et dignité Macky Sall durant tout son magistère.

C’est compte tenu de tout ceci que Macky Sall avait choisi de le promouvoir au poste de coordonnateur national de la coalition Benno Bokk Yaakaar avant de le désigner candidat de cette coalition à l’élection présidentielle. Seulement, depuis que Amadou Ba est désigné, il a subi toutes sortes d’attaques de la part de personnes pourtant proches de Macky Sall. Et il faut dire que ce dernier n’a jamais fait quelque chose pour arrêter ces attaques, démontrant ainsi que celles-ci avaient sa bénédiction.

Macky Sall s’est même engagé dans un complot avec Karim Wade uniquement pour monter des accusations absurdes à l’encontre de Amadou Ba le désignant comme étant le grand coupable d’une entreprise de corruption sur deux magistrats membres du Conseil constitutionnel réputés pour leur intégrité. Rien que pour écarter Karim Wade de la course à l’élection présidentielle, alors que ce dernier savait depuis fort longtemps que son dossier de candidature allait être rejeté du fait de sa double nationalité.

Karim Wade l’a joué à fond pour comploter avec Macky Sall, rien que pour discréditer Amadou Ba. Karim Wade n’a aucunement l’intention de revenir au Sénégal et participer à une élection présidentielle qu’il ne peut nullement remporter. Tout ce qu’il peut aujourd’hui, c’est être l’acteur de complots allant au détriment de l’intérêt du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn